Trnavský kraj ocenil prácu učiteľov

Predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdal ocenenie 19 zástupcom škôl vo všetkých siedmich okresoch kraja.

Trnava 27. marca (TASR) – Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov ocenil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aj tento rok pedagógov, ktorí svojou prácou idú príkladom mladej generácii a sú inšpiráciou pre svojich kolegov. Predseda TTSK Jozef Viskupič odovzdal nové Ocenenie župana TTSK 19 zástupcom škôl vo všetkých siedmich okresoch kraja. Tento rok mala možnosť navrhnúť učiteľov na ocenenie aj verejnosť.



„Učitelia spolu s rodičmi formujú osobnosť človeka a dávajú mu vedomostný základ, z ktorého bude čerpať pri všetkých životných činnostiach. Ak sa mi niektoré veci v živote darili, tak to bolo v tých oblastiach, v ktorých som mal šťastie na dobrého učiteľa. Ja som stretol vo svojom živote dobrých pedagógov. Mechanicky neodovzdávali napísané vedomosti, ale vedeli zaujať, pochopiť študenta a prispôsobiť sa mu," ocenil prácu pedagógov Viskupič.



Ocenenia si od predsedu a jeho zástupcov Józsefa Berényiho a Mareka Neštického prevzali Jenő Hideghéty zo ZUŠ Šamorín za dlhoročnú pedagogickú prax v odbore hra na husliach, Jozef Fábik zo Športového gymnázia v Dunajskej Strede za organizovanie školských kôl súťaží Expert a Matematický klokan, Helena Bajzová zo Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede za organizovanie voľnočasových aktivít, Peter Orbán za dlhoročné pôsobenie na základných školách v okrese Dunajská Streda. Ocenená bola aj Eva Kmeťová z Gymnázia Janka Matúšku v Galante za prípravu žiakov na olympiády a súťaže, Mónika Bergendi z Gymnázia Zoltána Kodálya v Galante za prácu v oblasti špeciálneho poradenstva, Viola Vörösová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante za prípravu žiakov na gastronomické súťaže.



Iveta Kubinská zo Základnej školy v Kľačanoch v okrese Hlohovec bola ocenená za zapájanie žiakov do environmentálnych a výtvarných súťaží, Paula Šilhárová z Obchodnej akadémie Hlohovec za zapájanie sa do medzinárodných projektov, Zuzana Motyčková z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za zapájanie do environmentálnych projektov. Jana Sališová z Obchodnej akadémie v Senici získala krajské ocenenie za prácu v predmetovej komisii, Anna Pečimonová z Gymnázia Františka V. Sasinka za prácu s mládežou v oblasti športu, Milan Machlica zo Strednej odbornej školy v Holíči za prácu v protidrogovej prevencii. Predseda TTSK vyzdvihol prácu Xénie Takáčovej z Obchodnej akadémie v Trnave, ktorá sa podieľala na vypracovaní a implementácii Európskej stratégie internacionalizácie školy a bola aj senior ambasádorkou Európskeho parlamentu.



Známy plavecký tréner Ladislav Hlavatý zo Športového gymnázia Jozefa Herdu v Trnave bol ocenený za dlhoročnú výchovu a rozvoj plaveckých talentov a účasť na olympiáde. Zuzana Schatzová z Obchodnej akadémie v Trnave bola koordinátorkou odbornej praxe na škole a Iveta Bakičová zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave zase zaviedla do praxe nový predmet. Ocenenia získali aj dvaja nepedagogickí pracovníci Alexandra Škodová zo Strednej zdravotníckej školy v Trnave a Ladislav Király zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante.