Trnavský kraj pripravil pre stredné školy prednášky o totalite

Trnava 26. októbra (TASR) – Sériu prednášok s názvom V totalitnej spoločnosti svoje šance nezlepšíš prináša na stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavský samosprávny kraj (TTSK). V spolupráci s občianskym združením Living Memory budú známe osobnosti verejného života hovoriť so študentmi na 15 školách o totalitných režimoch na Slovensku v 20. storočí.



Cieľom je priviesť študentov k schopnosti rozpoznávať fakty od manipulácií, poznávať praktiky totalitných režimov a hodnotu slobody. "V čase, keď sú medzi mladými ľuďmi na vzostupe myšlienky extrémizmu a niektorí ústavní činitelia majú sklony vzhliadať k nastupujúcim autoritárskym režimom, považujeme v TTSK za nevyhnutné, aby sme sa s mladými ľuďmi viac rozprávali. Slovensko má práve s týmito zriadeniami konkrétnu skúsenosť a tieto obdobia patria do temnej histórie našej krajiny. Preto prichádzame práve s takýmto projektom na naše školy," povedal podpredseda TTSK Marek Neštický. Témami prednášok bude napríklad nástup nacistického režimu k moci, podiel Slovenska na holokauste, Slovenské národné povstanie či nástup komunistického režimu. Pilotný projekt bude realizovaný do konca roka 2018.