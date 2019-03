Seminár v Trnave prezentoval výsledky skúmaní forenzných odvetví

Každoročne sa podujatie koná na inej vysokej škole so zámerom prezentovať výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný.

Trnava 19. marca (TASR) – Na 15. ročník seminára Kriminalistika v praktických príkladoch si zvolil organizátor Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru (PZ) SR ako dejisko Materiálovotechnologickú fakultu (MTF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Trnave. Každoročne sa podujatie koná na inej vysokej škole so zámerom prezentovať výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví, v ktorých je ústav činný.



"Predstavujeme prácu nášho ústavu formou prednášok, posterov i praktických ukážok," uviedol pre TASR zástupca riaditeľa ústavu Jozef Mlkvík. Od roku 2005 takto popularizujú kriminalistiku predovšetkým medzi študentmi právnických a technických odborov, ktorí by mohli po skončení štúdia nájsť uplatnenie v danom odbore.



Na konferencii sa zúčastňujú pracovníci Ministerstva vnútra SR, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, súdni znalci a študenti Akadémie Policajného zboru (PZ) a Strednej odbornej školy PZ, zhruba tri stovky záujemcov. Pozvanie prijali aj zástupcovia partnerských inštitúcií v Poľsku a Česku, s ktorými ústav spolupracuje.



Poliak Jaroslav Rosiak vo svojom vystúpení zvolil tému Samovražda s použitím nechtu a Radim Pernický z Brna ilustroval prípad Štvornásobná vražda – prípad Kevina Dahlgrena. Do programu podujatia boli okrem iných zaradené aj vystúpenia o úskaliach práce písmoznalca, o výbuchu v zdravotnom stredisku, skúmaní pofarbených bankoviek, trasológii na mieste činu i drogách v doprave.



"Máme tu aj detektor lži, na ktorom sa je možné preveriť, prezentácie z oblasti chémie, toxikológie, pyrotechniky a viaceré postery o témach, ktoré sme z časových dôvodov nedokázali zaradiť do sledu prednášok," dodal Mlkvík. Medzi nimi boli falošné bankovky vyhodené z idúceho auta, zisťovanie, či bola mŕtvola ženou alebo mužom, postup písmoznalca, ktorý usvedčil falšovateľa, a ďalšie.