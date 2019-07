Lezenie je pre hendikepovaných podľa A. Haršányho výzva

Trnavčan A. Haršány nie je v lezení začiatočník, hoci sa roky borí so zdravotnými problémami. Pred dvadsiatimi rokmi absolvoval operáciu bedrového kĺbu a má v ňom výrazne obmedzenú hybnosť.

Trnava 23. júla (TASR) – Z majstrovstiev sveta v lezení pre telesne postihnutých športovcov (Paraclimbing World Cup) sa vrátil Trnavčan Andrej Haršány. Vo francúzskom Briancone si bol zmerať sily ako prvý a jediný Slovák so 170 účastníkmi z 30 krajín s rôznym druhom postihnutí. Posmelený úspechom z predchádzajúceho medzinárodného majstrovského súťaženia v rakúskom Imste, by chcel osloviť a združiť športovcov na Slovensku, ktorí nechcú dovoliť svojmu fyzickému hendikepu byť prekážkou v športovom nasadení.



"Na lezeckej súťaži sú športovci rozdelení do hlavných kategórií – zrakovo postihnutí, lezci s amputovanými končatinami a lezci s iným postihnutím. A potom ešte do viacerých podkategórií," povedal po návrate na Slovensko Haršány pre TASR. V Briancone sa podľa jeho slov zišli výborní športovci, ktorí zdolávali pripravené lezecké cesty na umelej stene.



Haršány pripomenul, že iné krajiny vyslali na celosvetové podujatie národné tímy. "Ja som bol za Slovensko sám, aj to vďaka náhode, že som sa zhruba pred rokom o tom dočítal na internete," uviedol. Do Francúzska s ním išiel jeho tréner Marek Jablonovský, s ktorým sa zoznámil pred viac ako rokom a spolu začali pracovať na Haršányho kondičke.



Haršány nie je v lezení začiatočník, hoci sa roky borí so zdravotnými problémami. Pred dvadsiatimi rokmi absolvoval operáciu bedrového kĺbu a má v ňom výrazne obmedzenú hybnosť. Od roku 2015 má po úraze zápästia trvalé vážne následky. Napriek tomu ho lákajú výšky a túžba zdolať ich, lezie od svojich trinástich rokov. "Po stretnutí s trénerom som získal novú motiváciu, ktorú som po úraze ruky strácal. Spracovali sme tréningový plán a pustili sa do toho. Trénujem na lezeckej stene v Bratislave," uviedol Haršány.



Na majstrovstvách v Briancone, kde sa mu v tvrdej konkurencii darilo menej ako na pretekoch v Rakúsku, kde bol štvrtý, pociťoval najmä priateľskú atmosféru, odhodlanie postihnutých športovcov prekonávať samých seba. "Bol by som rád, keby sa na Slovensku podarila založiť platforma. Ľudí, ktorí utrpeli úraz alebo sa s hendikepom narodili a chcú športovať a zaujíma ich lezenie, iste nie je málo. Len o sebe nevieme," dodal Haršány. Takto by po čase aj Slovensko mohlo vyslať na súťaže vlastný tím.