Na Veľtrhu pre seniorov predstavia Seniorskú obálku

Trnava 19. októbra (TASR) - Veľtrh pre seniorov, podujatie mesta Trnava pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, sa koná už jedenásť rokov. Tohtoročný bude v Mestskej športovej hale v stredu 23. a štvrtok 24. októbra a podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej na ňom predstavia aj novinku – Seniorskú obálku.



"Festival začne tancom detí z trnavského konzervatória a tanec v rôznych podobách bude sprevádzať celé podujatie, veď pohyb je život," uviedla hovorkyňa. Predstavia sa trnavskí škôlkari, klub tanečného športu Tyrnavia, mažoretky z Hlohovca, folkloristi z Malženíc, Drahoviec, Zavara. Seniori si budú môcť pozrieť ukážky cvičenia pre ich vekovú kategóriu, dozvedia sa o zdravej výžive, o canisterapii. "V prvý deň bude možnosť viceprimátorke Eve Nemčovskej formulovať svoje podnety na spoločnej diskusii,“ informovala Majtánová.



Kancelária Zdravé mesto Trnava prichádza podľa jej pracovníčky Petry Vráblovej ako prvá na Slovensku so Seniorskou obálkou. Trnavčania sa ňou boli inšpirovať v Brne. "Je určená primárne pre seniorov, ktorí žijú sami v domácnosti, ale aj ostatným, nakoľko obálka môže urýchliť prácu záchranných zložiek, ak by to bolo potrebné," uviedla Vráblová. Ide o list papiera A4, na ktorom sú informácie o seniorovi. Tento si pripevní na dve určené miesta - na vchodové dvere zvnútra alebo na chladničku. Tam budú záchranári hľadať informácie o tom, aké má senior ochorenie, aké berie lieky, aké má alergie a podobne, nájdu tam aj kontakty na blízkych ľudí. V Juhomoravskom kraji má projekt veľký úspech. "My projekt ešte doťahujeme, obálku potom budeme propagovať medzi seniormi aj v denných centrách a ďalšími formami," doplnila Vráblová.



Seniorom sa prídu predstaviť aj členovia trnavského Fóra humoristov, Country bandu a obľúbenou časťou veľtrhu je prezentácia činnosti jednotlivých denných centier na území Trnavy. Slovenský zväz záhradkárov pravidelne na podujatí predstavuje zaujímavé výpestky z aktuálnej sezóny. Hneď pri vstupe bude čakať podľa Majtánovej na návštevníkov prekvapenie - balíčky v papierových taškách, ktoré vyzdobili klienti viacerých trnavských stacionárov. Podujatie organizuje mesto Trnava.