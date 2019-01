Obnovená fasáda Divadla Jána Palárika ožila farbami a hudbou

S myšlienkou spojiť oficiálne odhalenie priečelia so svetelnou šou prišiel predseda TTSK, inšpirovaný nedávnou akciou na Trojičnom námestí.

Trnava 11. januára (TASR) – Presne po 150 rokoch od otvorenia budovy kamenného divadla v Trnave slávnostne odhalili v piatok jeho obnovenú fasádu. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako zriaďovateľ Divadla Jána Palárika investoval do prác okolo 190.000 eur.



Ďalšie vynaloží v tomto roku, keď bude oprava pokračovať v interiéri divadla. Priečelie počas slávnostného odhalenia oživila svetelná šou, ktorá prilákala okolo 500 divákov.



Teraz má čelná fasáda rovnaký vzhľad, aký dostala po zásadnej prestavbe divadla v roku 1907. Daniela Zacharová z Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý obnovu dozoroval, pripomenula, že pamiatkový prieskum odhalil, že v danom čase bola jednofarebná a viaceré farby sa na nej objavili až v neskorších obnovách.



"Obnova bola obrovskou témou," konštatoval predseda TTSK Jozef Viskupič. Divadlo je podľa jeho slov perlou medzi kultúrnymi zariadeniami kraja a malo byť zároveň aj perlou hlavného trnavského Trojičného námestia.



"Svojím doterajším vzhľadom bolo skôr dehonestáciou, preto sme radi, že sa nám to podarilo," uviedol Viskupič. Práce trvali od leta a lešenie pracovníci demontovali tesne pred Vianocami. TTSK predtým vymenil v divadle javiskovú podlahu, zmodernizoval pohon javiskovej točne a v roku 2018 dokončil aj výmenu okien.



S myšlienkou spojiť oficiálne odhalenie priečelia so svetelnou šou prišiel predseda TTSK, inšpirovaný nedávnou akciou na Trojičnom námestí. Kvitoval, že napriek chladnému počasiu si ju prišlo pozrieť také množstvo Trnavčanov.



"Na rok 2019 sú v rozpočte TTSK vyčlenené prostriedky na ďalšie práce vo výške 300.000 eur, pôjde o odvlhčenie budovy aj rekonštrukciu zázemia pre súbor a tiež zrkadlovej sály," dodal Viskupič, ktorý sa snaží s riaditeľkou DJP Zuzanou Šajgalíkovou otvoriť tento kultúrny stánok viac verejnosti. Počas jesene, po nástupe novej riaditeľky, už pripravilo divadlo viacero podujatí a v pláne na tento rok má ďalšie.