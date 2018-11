Odborné podujatie Tech Town Conference otvorilo témy rozvoja miest

Konferenciu zorganizovala priemyselná iniciatíva Trnava Tech Town spolu s občianskym združením Miesto pre život a Ministerstvom hospodárstva SR.

Trnava 2. novembra (TASR) - Odborné podujatie Tech Town Conference, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra v Trnave, otvorilo témy rozvoja miest v interakcii s podnikmi, školami a inovačnými partnermi. TASR informovalo občianske združenie Miesto pre život.



V mestách so silnou industriálnou stopou majú priemyselné firmy vplyv na lokálnu ekonomiku a život obyvateľov nielen ako zamestnávatelia. Sú aj kľúčovým prvkom, na ktorý sa môže zamerať široké spektrum organizácií, ktoré vytvoria výraznú konkurenčnú výhodu mesta a jeho okolia.



Trnava je sídlom viacerých veľkých priemyselných podnikov, finálnych výrobcov aj dodávateľov širokého spektra produktov a služieb, ale v nej funguje aj silná komunita menších firiem. "Tie neskrývajú chuť pracovať na svojej konkurencieschopnosti. Zapájanie slovenských firiem do dodávateľských reťazcov medzinárodných korporácií je dôležitou časťou rozvoja ekonomiky," zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Rastislav Chovanec.



Dôležitosť priemyslu v Trnave možno označiť ako výnimočnú. Podľa analýzy predstavenej na podujatí leží uprostred regiónu, ktorý vykazuje najvyššiu mieru regionálnej hrubej pridanej hodnoty zo strany priemyslu v celej krajine. "Je preto prirodzené, že ide o vhodný región pre cielené pozdvihnutie miery sofistikovanosti priemyslu," hovorí analytik magazínu Revue priemyslu Martin Jesný.



Jedným z kľúčových cieľov priemyselnej transformácie je intenzívne zvyšovanie produktivity práce, ktorú s využitím technológií tvoria zamestnanci priemyslu. To znamená kvalitatívnu zmenu, ktorú by malo priniesť inteligentné riadenie vyjadrené princípmi megatrendu Industry 4.0. "Štvrtá priemyselná revolúcia stavia pred náš priemysel výzvu, ako správne využiť digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu výroby tak, aby priniesla zvýšenie efektivity a ziskovosti," zdôraznil Chovanec.



Trnava je pre také zmeny prirodzený cieľ aj preto, že má vzhľadom na rozvinutý priemysel, ktorý pomáha vysokej zamestnanosti, pozíciu medzi mestami, v ktorých plánuje vláda SR podporovať rozvoj technológií. Popri novej stratégii podpory investícií ide aj o ďalšie dedikované politiky. Medzi modernými stratégiami je aj Akčný plán inteligentného priemyslu, ktorý má akcelerovať transformáciu priemyslu. "Úloha štátu spočíva v tvorbe infraštruktúry a nástrojov pre rozvoj priemyslu. Aj preto sme akčný plán tvorili spoločne s jeho zástupcami, ale aj odborníkmi z technologických firiem," informovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová.



Akčný plán inteligentného priemyslu obsahuje 35 opatrení v rôznych oblastiach, ako výskum, vývoj a inovácie, základné princípy IT bezpečnosti, trh práce a vzdelávanie, referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, informovanie a propagácia. Spôsob, akým môžu firmy, ale aj iné inštitúcie vybrať vhodné nástroje a správne ich použiť na rozvoj v konkrétnom prostredí, je však otázkou praxe. "Typický príklad oblasti, v ktorej sa diskusiou začal dôležitý dialóg, je nastavovanie prostredia pre spoluprácu firiem so školami, a to nielen vo vzdelávaní, ale čoraz viac aj v oblasti inovácií," dodáva odborník na celoživotné vzdelávanie a jeden z organizátorov podujatia Jaroslav Juriga.



Odbornú konferenciu Tech Town Conference zorganizovala priemyselná iniciatíva Trnava Tech Town spolu s občianskym združením Miesto pre život a Ministerstvom hospodárstva SR. Programovým a mediálnym partnerom podujatia bol magazín Revue priemyslu.