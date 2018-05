Odbory v trnavskej automobilke Peugeot vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Ak nepríde počas následnej zákonnej 30-dňovej lehoty k dohode, odborári odštartujú hlasovanie o prípadnom ostrom štrajku.

Trnava 10. mája (TASR) – Ani po pridelení sprostredkovateľa do vyjednávania o podobe novej kolektívnej zmluvy nedošli odbory a vedenie trnavskej automobilky PSA Peugeot Groupe Slovakia k dohode ohľadom zvýšenia miezd zamestnancov, a tak odborová organizácia OZ KOVO PCAS vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Platí od piatka 11. mája od 6. hodiny. Ak nepríde počas následnej zákonnej 30-dňovej lehoty k dohode, odborári odštartujú hlasovanie o prípadnom ostrom štrajku. Informoval o tom vo štvrtok podpredseda základnej organizácie (ZO) odborov František Gajdoš.



Sprostredkovateľ bol do kolektívneho vyjednávania pridelený na základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 23. apríla. Na prvom kole rokovania sa 3. mája stretol samostatne s oboma zmluvnými stranami, no neskôr pristúpil k spoločnému rokovaniu všetkých troch strán. "Napriek jeho enormnej snahe sa ani po takmer 7-hodinovom rokovaní návrhy oboch strán prakticky vôbec nepriblížili," konštatoval Gajdoš. V stredu 9. mája odznel v zmysle zákona sprostredkovateľov návrh kompromisného riešenia sporu. Ten bol o zvýšení základných miezd všetkých zamestnancov o 53 eur. "Odborová organizácia oceňuje enormnú snahu sprostredkovateľa o nájdenie kompromisu, avšak na štvrtkovom zasadnutí výboru ZO OZ KOVO PCAS tento odmietla s odôvodnením, že navrhované zvýšenie základných miezd nie je postačujúce," uviedol Gajdoš. Odborári sú podľa neho ochotní počas 30-dňovej lehoty zúčastniť sa na rokovaní pred sprostredkovateľom o predloženom návrhu. Ak do 24. mája nepríde k dohode, začne sa hlasovanie o prípadnom ostrom štrajku.