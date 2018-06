Pohotovostné služby zostávajú v Trnavskom kraji na rovnakých miestach

V siedmich mestách budú otvorené pre dospelých a v šiestich pre deti a dorast.

Trnava 29. júna (TASR) – Pohotovostné služby v Trnavskom kraji zostávajú aj po zmene zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti od 1. júla na rovnakých miestach ako doteraz. V siedmich mestách budú otvorené pre dospelých a v šiestich pre deti a dorast.



Ide o okresné mestá Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a o Trnavu. Detská pohotovosť nebude, ani predtým nebola, v Hlohovci. Za prípravu a realizáciu projektu vystavil v piatok predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič Ministerstvu zdravotníctva (MZ) SR nedostatočnú. "Dnes je deň vysvedčení, tak sme ich ohodnotili," uviedol. Dôvodom je, že v celom procese boli kraje vynechané, neboli podľa neho prizvané k žiadnej súčinnosti, ani v prípravnej fáze novely, ani pri implementácii. MZ robilo aj výberové konania na obsadenie jednotlivých pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby (APS). "Lenže po prvom kole výberového konania sme zistili, že v TTSK boli obsadené len tri tieto body. Štát na území TTSK nedokázal zabezpečiť službu APS vo viac ako polovici siete," konštatoval Viskupič.



Do procesu teda vstúpil TTSK. Nad rámec zákonných povinností vyvinul "takú aktivitu, že do stanoveného termínu sa všetky body APS podarilo obsadiť a služba bude k dispozícii všetkým obyvateľom kraja. Posledným bol Hlohovec," dodal Viskupič. Uviedol, že pracovníci Úradu TTSK iniciovali osobné stretnutia a komunikáciu s lekármi a poskytovateľmi a "len vďaka mimoriadnemu nasadeniu župy a ústretovosti lekárov a poskytovateľov dosiahli dohodu".



Viskupič doplnil, že na APS budú napojené v daných mestách na pohotovostné služby lekární. „Som rád, že môžem informovať o takomto výsledku, mrzí ma však, ako pristúpilo k problematike MZ. Nie je nič jednoduchšie, ako napísať od zeleného stola zákon alebo novelu, a jej napĺňanie nechať na pleciach niekoho iného. Ak by TTSK sám nevyvinul iniciatívu a občania by sa v niektorých mestách k APS nedostali, išlo by to na vrub MZ," uviedol Viskupič. Poďakoval lekárom a lekárnikom za ústretovosť, najmä tým, ktorí sa rozhodli zabezpečovať služby na dobrovoľnej báze. „V Trnavskom kraji takto vyhral pacient," konštatoval.



Z pozície predsedu združenia samosprávnych krajov SK8 doplnil, že MZ im posunulo horúci zemiak a nebyť ich, veľká časť siete by nebola zabezpečená. V niektorých krajoch majú výhrady k bodom APS, ktoré určilo MZ. "Protestujú v Banskej Bystrici a Košiciach. Nie sú neoprávnené tieto protesty," povedal. Viskupič verí, že sa MZ alebo aj iné rezorty z tohto poučia a v budúcnosti nebudú pripravovať novely zákonov bez zainteresovania tých, ktorí majú nové zámery realizovať.