Trnavskí poslanci zabránili Bročkovi pokračovať v spore so City Arenou

Bročka na októbrovej mimoriadnej schôdzi prezentoval postavenie majetku mesta v City Arene - Štadióne Antona Malatinského.

Trnava 6. novembra (TASR) - Trnavské mestské zastupiteľstvo potvrdilo v utorok na poslednom riadnom zasadnutí svoje uznesenie o nepokračovaní súdneho sporu mesta a City Arena, a. s., a City Arena Plus, a. s. Mesto žalobou žiadalo určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v City Arene - Štadióne Antona Malatinského. Pôvodné uznesenie prijali poslanci na mimoriadnom zasadnutí 3. októbra, avšak primátor Peter Bročka ho v zákonnej lehote nepodpísal.



Za uznesenie zo 6. novembra hlasovalo 20 z 31 poslancov, čo naplnilo zákonom stanovenú trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov. Toto uznesenie nepotrebuje podpis primátora.



Poslanci v rozprave poukázali na rozsudok Okresného súdu Trnava, ktorý žalobu mesta zamietol a zaviazal ho uhradiť trovy konania. Primátor, ktorý sa opätovne uchádza o funkciu v nadchádzajúcich voľbách, uviedol, že nateraz mu rozsudok nebol doručený. "My sme ho získali od protistrany, ktorej bol elektronicky doručený už 26. októbra," uviedol poslanec Vladimír Butko za poslanecký klub Naše mesTTo. Kauzu označil za najväčšiu majetkovú kazu mesta, je predpoklad, že trovy súdneho konania budú okolo 160.000 až 170.000 eur.



Primátorovi poslanci najmä z klubu Naše mesTTo (KDH, SDKÚ-DS, SZS, Nova) vyčítali, že žalobu podal bez vedomia zastupiteľstva a rozsudkom príde radnica o veľkú čiastku finančných prostriedkov. Dôvod podania žaloby – chrániť majetok mesta, nebol spochybňovaný, zastupiteľstvo kritizovalo postup primátora, ktorý, ako opakovane deklaroval, vychádzal zo zásady, že má na daný krok kompetenciu. Uznesenie zastupiteľstva zabraňuje podať voči rozsudku odvolanie.



Bročka na októbrovej mimoriadnej schôdzi prezentoval postavenie majetku mesta v City Arene - Štadióne Antona Malatinského. Memorandum o spolupráci mesta a City Areny podpísal v roku 2012 vtedajší primátor Vladimír Butko (KDH). Mesto poskytlo ako protihodnotu za zhodnotenie vtedajšieho štadióna susediace pozemky, v odhadovanej hodnote 6,5 milióna eur za jedno euro. Na nich City Arena postavila nákupné centrum. Za jedno euro ročne potom na 30 rokov prenajalo spoločnosti Vladimíra Poóra štadión, ktorý ho po výstavbe vrátil do majetku mesta. Bročka upozornil, že zmluva je nastavená tak, že takto sa bude postupne odpisovať zhodnotenie štadióna.



Ak do 30 rokov City Arena technické zhodnotenie neodpíše, mesto je povinné jej ponúknuť dodatok o predĺžení nájmu dovtedy, kým sa tak stane. "To v praxi znamená, že to nie je zmluva na 30 rokov," konštatoval. Mesto na štadióne vlastní prakticky iba pozemok pod trávnikom, telesá tribún, zázemie pre hráčov, rozhodcov a divákov, ktoré sú obkolesené pozemkami iných vlastníkov. Hlavný vstup na štadión, všetky komerčné priestory pod tribúnami či parkovacie miesta patria inému majiteľovi.