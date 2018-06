V Trnave odštartoval najväčší gospelový festival v strednej Európe

V rámci gospelového city music festivalu sa predstavili alebo predstavia interpreti zo slovenskej i svetovej hudobnej scény.

Trnava 15. júna (TASR) - Festival Lumen odštartoval v piatok svoj dvojdňový program. Ide o open-air festival gospelovej hudby, ktorý sa pravidelne koná začiatkom júna v Trnave. Počas jeho 25-ročnej existencie sa stal najväčším gospelovým festivalom v strednej Európe.



Festival Lumen ponúka novinky v rámci programu aj organizácie, a tentoraz priniesol nový dizajn. Ten upriamuje pozornosť na žiaru. Novú éru festivalu sprevádza motto "Be brave", ktorým organizátori vyzývajú mladých k odvahe. V rámci gospelového city music festivalu sa predstavili alebo predstavia interpreti zo slovenskej i svetovej hudobnej scény.



Piatkový program na hlavnom pódiu otvorila Bardejovčanka Slávka Tkáčová, ktorú na pódiu postupne vystriedali Miťo Bodnár, Sima Martausová a Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, kapela Good Weather Forecast z Nemecka. Večer uzavrela košická kapela No Name.



"Cieľom Festivalu Lumen je prinášať kvalitnú gospelovú hudbu a prednášky nielen mladým veriacim ľuďom, ale osloviť aj neveriacich ľudí a takýmto spôsobom sa ich pokúsiť evanjelizovať. Máme skúsenosť, že mnoho ľudí prišlo na Festival Lumen iba kvôli koncertu komerčnej kapely a nakoniec ich festival natoľko oslovil, že po dlhých rokoch išli znova na spoveď a našli späť cestu k Bohu," zdôvodnil výber skupiny No Name programový riaditeľ festivalu Michal Gudába.



V mestskej športovej hale pobavil menších návštevníkov tandem Spievankovo a večerný program Worshipnight obstarali kapely Heartbeat a Timothy.



Sobotný (16.6.) program ponúkne návštevníkom zoskupenie S Hudbou Vesmírnou, Godzone, projekt rodáka z Česka pôsobiaceho aj u severných susedov v Poľsku Adama Bubika, kapelu Draw The Parade z Holandska či britskú skupinu LZ7, ktorá hrá elektronickú tanečnú hudbu a uzavrie tohtoročný festival na hlavnom pódiu. Program oboch dní spestria workshopy a v platenej zóne debaty a talkshow.