Viskupič odvolal riaditeľa poľnohospodárskej školy Škrabáka

Trnava 2. januára (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) nechce viesť žiadne nezmyselné spory so Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) a tak jeho predseda Jozef Viskupič rozhodol o odvolaní riaditeľa Strednej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku (SŠPaSV) v Trnave Ľudovíta Škrabáka. Tento krok navrhla ešte v apríli 2017 hlavná školská inšpektorka, no predchádzajúci predseda TTSK Tibor Mikuš toto nerešpektoval a riaditeľa vo funkcii ponechal.



List s odvolaním poslal, ako dnes TASR informoval Viskupič, 28. decembra, zatiaľ však nebolo potvrdené jeho doručenie adresátovi. Predseda TTSK uviedol, že v období medzi sviatkami mal záujem sa s riaditeľom osobne stretnúť priamo v škole. Ohlásili sa spolu s pracovníkmi odboru školstva, stretnutie sa pôvodne nemalo týkať personálnych otázok, ale dotačnej politiky TTSK vo vzťahu k škole. Riaditeľ najskôr telefonicky potvrdil, že "o desať minút" príde. Podľa Viskupiča nielenže neprišiel, ale následne doručil svoju práceneschopnosť (PN), potvrdenú lekárkou z Vrbového. "Považujem to za infantilné správanie," zhodnotil Viskupič. Keďže riaditeľ tejto školy nemá stanoveného zástupcu, poveril predseda TTSK zastupovaním počas jeho práceneschopnosti pedagóga Ivana Tománka. Po skončení Škrabákovej PN bude Tománek podľa jeho vyjadrenia poverený riadením SŠPaSV až do uskutočnenia riadneho konkurzu.



Hlavná školská inšpektorka navrhla odvolanie riaditeľa na základe závažných zistení počas inšpekcie, ktorá sa v škole uskutočnila. Zriaďovateľ má v zmysle zákona takýto návrh ŠŠI akceptovať, no TTSK sa s tým nestotožnil, predsedu Mikuša podporila rada školy aj komisia školstva a tiež aj krajské zastupiteľstvo na svojom septembrovom zasadnutí. Komisia nepovažovala vtedy zistené nedostatky za natoľko závažné, aby viedli k odvolaniu riaditeľa a Mikuš vyzval Škrabáka na ich odstránenie. No Krajská prokuratúra v Trnave za nerešpektovanie zákona zareagovala podaním protestu prokurátora a hrozila tak reálna šanca súdneho pokračovania. "Nám ide v prvom rade o školu a jej študentov, pán riaditeľ by mal v sebe nájsť dávku zodpovednosti a postaviť sa situácii čelom," uzavrel Viskupič.