Trnavská radnica prispieva seniorom na vstupenky do kina

Mesto vydalo podľa hovorcu viac vstupeniek, nie všetky nakoniec seniori premenili na zľavu.

Trnava 5. februára (TASR) – Filmové predstavenia v mestskom kine Hviezda majú možnosť skôr narodení Trnavčania vidieť za lacnejšie vstupenky ako ostatní návštevníci. Túto možnosť im dáva príspevok mesta vo výške 1,70 eura na každý zakúpený lístok. Vlani boli takto v kine seniori 2286-krát.



"Podporujeme takto prístup seniorov k podujatiam v Trnave," uviedol pre TASR hovorca radnice Pavol Tomašovič. Podľa neho vlani na tento účel išlo z mestského rozpočtu po zúčtovaní 3886 eur a suma je z roka na rok vyššia. "Funguje to tak, že senior si zľavnené vstupenky vyzdvihne na sociálnom odbore na mestskom úrade. Na rok ich môže dostať pätnásť kusov," informoval hovorca. Potom, ak sa rozhodne pre návštevu kina, lístok predloží v pokladni a suma 1,70 eura mu bude z ceny vstupenky odrátaná.



Mesto vydalo podľa hovorcu viac vstupeniek, nie všetky nakoniec seniori premenili na zľavu. "Záujem starších o takéto návštevy kina narastá. My sme radi, že dôchodcovia svoj voľný čas využívajú na návštevu nášho kultúrneho zariadenia, čo pomáha aj tomu, že spolu s nimi prichádzajú aj ďalší návštevníci. Popri iných aktivitách je to jedna z aktivít, ktoré majú v obľube," dodal Tomašovič. Vstupenky sú vždy k dispozícii na referáte pre seniorov na sociálnom odbore radnice.