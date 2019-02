Trnava spúšťa ostrú prevádzku zdieľaných elektrobicyklov

Prvých pätnásť minút výpožičky je zdarma, po ich uplynutí je používanie elektrobicykla spoplatnené. V Trnave sa momentálne nachádza 71 virtuálnych staníc.

Trnava 24. februára (TASR) – Ostrú prevádzku zdieľaných elektrobicyklov spúšťa mesto Trnava. Po skúšobnej dobe v uplynulom roku sa možno do systému začať registrovať od pondelka 25. februára. Systém je otvorený pre záujemcov nad 18 rokov, zapísať sa možno v Kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade na Trhovej 3, na webovej stránke arboriabike.sk alebo v bezplatnej mobilnej aplikácii Freebike.



Podľa informácií Veroniky Majtánovej z odboru komunikácie na trnavskej radnici projekt zdieľania žlto-čiernych elektrobicyklov odštartujú 1. marca.



"Elektrobicykle Arboria bike slúžia na krátkodobý presun po meste. Aktuálna poloha tých, ktoré sú voľné na výpožičku, bude vyznačená v mapke na arboriabike.sk i v aplikácii Freebike. Stačí bicykel nájsť, vypožičať si ho cez aplikáciu alebo priložením čipovej karty k čítačke a užívať si pohodlnú jazdu,“ uviedla.



Prvých pätnásť minút výpožičky je zdarma, po ich uplynutí je používanie elektrobicykla spoplatnené. V Trnave sa momentálne nachádza 71 virtuálnych staníc, do ktorých sa elektrobicykle po ukončení jazdy budú vracať bezplatne.



Vrátenie mimo stanice je spoplatnené sumou 40 centov, pričom elektrobicykle musia byť odstavené len na verejne prístupných miestach. "Z dôvodu bezpečnosti nebude povolené jazdiť na elektrobicykli Arboria bike po pešej zóne na Hlavnej ulici," doplnila Majtánová.



Trnavský bikesharing v skúšobnej prevádzke vyskúšali stovky záujemcov, ktorí sa prihlásili vo verejnej výzve, testovali výpožičky elektrobicyklov a pomohli samospráve nastaviť systém do ostrej prevádzky.



"Odozva verejnosti bola veľmi pozitívna, ceníme si konštruktívnu spoluprácu a pomoc všetkých, ktorí elektrobicykle testovali. Vďaka nim sme mohli systém upravovať a ladiť, aby bolo požičiavanie si mestských elektrobicyklov pre používateľov jednoduché, rýchle a praktické," uviedol primátor Trnavy Peter Bročka.



„Pri štarte ostrej prevádzky očakávame veľký záujem širokej verejnosti, pretože testovanie ukázalo, že zdieľané elektrobicykle v meste majú zmysel a ľudia ich radi využívajú,“ dodal.