Riaditeľom knižnice v Trnave nechce byť nik, do múzea sa hlásia piati

Trnava 19. marca (TASR) – O 15 riaditeľských postov v kultúrnych inštitúciách Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prejavilo vo vyhlásenom výberovom konaní záujem spolu 27 uchádzačov. Z nich bolo deväť súčasných riaditeľov.



TTSK odvolal na začiatku roka všetkých riaditeľov múzeí, galérií, osvetových stredísk a knižníc, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Úmyslom bolo poskytnúť ľuďom na vedúcich postoch vždy päťročné funkčné obdobie, po uplynutí ktorého by ich v prípade záujmu obhajovali odpočtom urobeného a plánmi do nasledujúcich rokov. "Najviac záujemcov je o miesta riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave a Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici, kde sa prihlásilo po päť kandidátov," informoval o tom TASR zástupca predsedu TTSK pre oblasť kultúry Marek Neštický. Naopak, žiadny kandidát sa neuchádza o post riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave a na túto pozíciu vyhlási TTSK nové výberové konanie.



"Výberové konania na kultúrne inštitúcie sa uskutočnia v termíne od 27. marca do 5. apríla," dodal Neštický. Dotknú sa aj Hvezdárne a planetária v Hlohovci, Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, Balneologického múzea Alexandra Wintera v Piešťanoch, Vlastivedného múzea v Hlohovci, Galantskej knižnice a ďalších. Na Galériu Jána Koniarka a Divadlo Jána Palárika v Trnave a na Vlastivedné múzeum v Galante výberové konania vypísané neboli, pretože ich noví riaditelia prešli výberovým konaním už v zmysle nových pravidiel.