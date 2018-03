Romana Boču zvolili za nového rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Na predstavovaní svojich vízií o škole Boča hovoril o spolupráci fakúlt, o posilnení mena UCM, ktoré je priemerné, o získavaní zahraničných doktorandov a tiež o potrebnom upokojení situácie na škole.

Trnava 13. marca (TASR) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave má po utorkovej voľbe nového rektora. Akademický senát v tretej voľbe zvolil do tejto funkcie dekana Fakulty prírodných vied Romana Boču. Na uvoľnený post po zomrelom rektorovi Jozefovi Matúšovi nastúpi po vymenovaní prezidentom. Školu zatiaľ vedie poverený rektor Jozef Lehotay.



V utorkovej voľbe mal 68-ročný Boča dvoch protikandidátov – dekanku Fakulty masmediálnej komunikácie (FMK) Danu Petranovú, s ktorou kandidoval aj v predchádzajúcich dvoch neúspešných voľbách, k nim sa pridal nový uchádzač, Jozef Tinka, rovnako z FMK. Senátori dali napokon v tajnom hlasovaní 16 hlasov Bočovi, 9 hlasov Petranovej a jeden hlas Tinkovi.



Voľbe rektora v akademickom senáte predchádzalo opätovné predstavenie kandidátov. Stretnutie akademickej obce – pedagógov, študentov a tiež zamestnancov školy bolo v utorok poznačené vyhrotenou atmosférou, ktorá od vyhlásenia volieb v januári vládla na škole.



V prvých týždňoch bola sprevádzaná viacerými mediálnymi výstupmi. Odštartoval ich článok, upozorňujúci na Petranovú, že spolu so svojím manželom Slavomírom Magálom, ktorý je rovnako zamestnaný na FMK, používala univerzitné peniaze na predražené a časté zahraničné služobné cesty. Krátko na to sa objavili informácie a maily spochybňujúce docentúru jedného zo zvažovaných pedagógov pre druhú voľbu, ktorý nakoniec nekandidoval.



Pred treťou voľbou zverejnil zastupujúci rektor Lehotay na webe školy stanovisko k priebehu stretnutia, organizovaného začiatkom marca akademickým senátom masmediálnej fakulty. Uvádza, že "vedenie FMK sa otvorene a nezakryte vyhráža opustením celej fakulty, resp. odchodom fakulty z UCM na inú verejnú vysokú školu a to v prípade, ak bude zvolený za rektora iný, konkrétne menovaný kandidát". "Toto vyhlásenie je podľa mňa v rozpore s demokratickými princípmi právneho štátu," reagoval zastupujúci rektor. Zákon pritom odchod fakulty z vysokej školy nepozná, pozná jej založenie alebo zánik.



Na utorkovom predstavovaní svojich vízií o škole Boča hovoril o spolupráci fakúlt, o posilnení mena UCM, ktoré je priemerné, o získavaní zahraničných doktorandov a tiež o potrebnom upokojení situácie na škole. Petranová rovnako hovorila o upokojení atmosféry a jej predstavách o napredovaní UCM, úvod jej vystúpenia však tvorili priame útoky na niektorých členov akademického senátu, na čo ju upozornil predseda AS Jozef Lenč. Podľa nej mali byť predchádzajúce dve voľby manipulované. Odvolávala sa pritom na svedectvo jednej z členiek AS a niektorým členom senátu sa mal niekto aj vyhrážať. Tinka konštatoval, že UCM je chabá univerzita, ktorá má chabé sebavedomie. Povedal, že treba zlepšiť jej hospodárenie, hoci FMK vyžije aj sama. Spomínal sledovanie a odpočúvanie zamestnancov a uviedol, že neprišiel v kŕči bojovať o funkciu, ale vyvetrať dusno.