Ružový park v Trnave asi príde o viac ako 150 stromov a 600 m2 krovia

Trnava 26. apríla (TASR) – Spolu 51 položiek má zoznam, ktorým mesto Trnava avizuje výrub drevín v Ružovom parku. Chce tým pripraviť pôdu na realizáciu projektu zásadnej obnovy tejto oddychovej lokality v centre mesta. Na likvidáciu je určených 154 drevín a 600 m2 krovia, prvé práce by sa mali začať už v tomto roku.



Podľa Jarmily Garaiovej z odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu v parku je v súčasnosti evidovaných spolu 231 stromov, päť pňov, 55 m2 náletov inváznych drevín a 622 m2 krov. Po zásahu by mali zostať iba stromy na bývalom ihrisku minigolfu a v aleji pri súde. Pri návrhu na výrub bol pritom zohľadnený stav drevín, najstaršie zo stromov majú, ako uviedla, zhruba štyridsať až päťdesiat rokov, kríky okolo dvadsať. "Chceme založiť kvalitný park pre budúcnosť. Toto územie nebolo roky riešené a niektoré dreviny nie sú v dobrom stave a ich spoločenská hodnota je nízka. Máme naprojektovaný krásny nový park s množstvom drevín a rastlín. Nebolo by asi najlepšie, keby sme teraz niektoré staré stromy ponechali a tie by o tri-štyri roky potom 'odišli'," povedala pre TASR.



Do zoznamu výrubu sa dostalo okrem iného 26 brestovcov, 11 smrekov obyčajných, osem sliviek, šesť borovíc horských, šesť soforí japonských i všetkých 236 m2 ruže šípovej, po ktorej má park pomenovanie. Nahradené by mali byť podľa projektu 53 stromami, 1182 krami, deviatimi popínavými rastlinami, 762 ružami, 9126 trvalkami a 34.555 cibuľovín. Výber drevín bol orientovaný tak, aby sa v parku a priľahlom území zvýšila biodiverzita priestoru. Autorom projektu je Rudbeckia – Ateliér, s.r.o., Svätoplukovo. Jeho spolupráca s mestom sa začala zhruba pred troma rokmi a odvtedy realizoval pre mesto viacero projektov.



"V prípade, ak spoločenská hodnota nových drevín v Ružovom parku nedosiahne hodnotu výrubu, budeme s náhradnou výsadbou pokračovať aj na iných miestach," dodala Garaiová. Projekt je v súčasnosti na začiatku konania pre stavebné povolenie, v rozpočte na rok 2018 sú peniaze vyčlenené na jeho úvodnú etapu.