S 5 centimetrami vody v pivnici volajú ľudia v Trnave hasičov zbytočne

Trnava 15. júla (TASR) – Príchod hasičov s čerpadlami, keď voda zaplaví pivnice domov, býva spásou pre ľudí, ktorých postihla povodeň. Hasiči však nie vždy dokážu túto pomoc poskytnúť, z niektorých pivníc vodu nedokážu vyčerpať. Dôvodom je nízka hladina vody v nich.



"Počas povodní sa opakovane presviedčame, že veľa ľudí nemyslí na to, že by práve ich takáto katastrofa mohla vôbec postihnúť. Nevybudovali si vo svojich pivničných priestoroch prečerpávaciu šachtu," povedal pre TASR riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR v Trnave Vojtech Valkovič. Keď príde voda, veľká či menšia, obracajú sa preto čoraz častejšie na hasičov, aby im ju odčerpali. "Naše technické vybavenie pre tieto prípady sú elektrické kalové čerpadlá, ktoré sú chladené počas výkonu práve záplavovou vodou. Na chladenie ale potrebujú výšku vodného stĺpca zhruba desať až 15 centimetrov," povedal. Ak je hladina vody pod túto úroveň, kalové čerpadlá nedokážu pracovať. "S piatimi centimetrami vody v pivnici nás volajú ľudia, žiaľ, zbytočne," konštatoval riaditeľ hasičov. A tu sa práve ukazuje ako kľúčová prečerpávacia šachta a vyspádovaná podlaha pivnice. Šachta by stačila podľa Valkoviča do hĺbky tridsiatich centimetrov a o rovnakej šírke, kam by sa dalo kalové čerpadlo vložiť a stekajúca voda by mu umožnila pracovať na odčerpávaní. Vtedy môže byť hladina vody aj nižšia. A čerpadlo môže byť aj vlastníka domu, ktorý si už dokáže pomôcť sám.



"My ideme pomôcť postihnutým ľuďom idú vždy, keď nás zavolajú, len sme limitovaní technickými možnosťami. Vysvetliť niektorým, keď sú vystresovaní situáciou, že to jednoducho nejde, občas nezaberá a tak sme potom terčom slovných útokov," dodal Valkovič.



Profesionálni, ale i dobrovoľní hasiči, ktorí sa pravidelne na takýchto zásahoch podieľajú, disponujú aj, ako uviedol krajský riaditeľ HaZZ, motorovými čerpadlami. "Tie však nie je možné používať v interiéroch," uviedol. Odporúčanie príslušníkov hasičského zboru preto pre majiteľov najmä novostavaných domov je myslieť na spádovanie podlahy pivnice a na šachtu. "Starí stavitelia to riešili, v nových domoch výnimočne," konštatoval Valkovič.