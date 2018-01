Seniori v Trnave platia za obedy rôzne sumy, počet stravníkov klesol

Za jedlo platia dôchodcovia v závislosti od toho, aký majú dôchodok, aktuálne v rozmedzí 1,40 eura až 2,80 eura. Rozdielne sumy a zároveň i výšku subvencie zaviedla trnavská radnica od januára 2016.

Trnava 29. januára (TASR) – Zhruba 750 trnavských seniorov využíva v súčasnosti možnosť stravovania sa v spoločných stravovniach. Obedy im varia v dvoch kuchyniach a vydávajú v šiestich výdajniach. Celková využiteľná kapacita kuchýň je zhruba 950 porcií, nateraz varia denne v priemere 728 obedov. Počet stravníkov klesol počas uplynulých dvoch rokov zhruba o 150.



Podľa hovorcu mesta Pavla Tomašoviča nie je dôvod na znepokojenie. Za jedlo platia dôchodcovia v Trnave v závislosti od toho, aký majú priznaný dôchodok, aktuálne v rozmedzí 1,40 eura až 2,80 eura. Rozdielne sumy a zároveň i výšku subvencie zaviedla trnavská radnica od januára 2016.



Cieľom bolo sprístupniť túto dotovanú službu hlavne nízkopríjmovej skupine seniorov. Preto podporu odstupňovala tak, že v skupine dôchodkov do 350 eur mesto uhrádza 50 percent zo sumy obeda, do 450 eur je to 40 percent, do 550 eur 20 percent a nad túto sumu mesto obed nedotuje a stravník si ho hradí celý. V závere roku 2015, keď zásadu poslanci schvaľovali, uvádzala Správa sociálnych zariadení (SSZ), že službu využívalo vtedy za jednotnú cenu 900 stravníkov.



Ako uviedol Tomašovič, zámer sa darí dosahovať. Postupom času sa odhlásila z odberu obedov časť seniorov s vyššími dôchodkami a začala využívať ponuky súkromných prevádzok, ktoré majú tiež aj dovoz stravy domov. "My sme radi, že vznikla takáto služba, samozrejme, tá cena je tam o niečo vyššia, ale na strane druhej možno je strava do určitej miery pestrejšia," uviedol Tomašovič.



Podľa aktuálnych údajov zo SSZ bolo vlani medzi stravníkmi 167 seniorov s najnižšími dôchodkami a najvyššou zľavou z ceny obeda (v roku 2016 to bolo 176). Obedy s dotáciou vo výške 40 percent malo 340 seniorov (341) a 20-percentnú zľavu poskytlo mesto 170 seniorom (183). Zvyšných 69 seniorov (73) si kupovalo obedy za plnú cenu. „Takto môže byť naša pomoc adresnejšia a máme zatiaľ dostatok kapacity na vydávanie jedál,“ uzavrel hovorca.



Percentá podpory stravnej jednotky nateraz mesto neplánuje meniť, no cena obedov sa takmer každý rok mení v júli. Do konca júna 2018 tak platí suma za celý obed 2,80 eura, v období júl 2016 až jún 2017 to bolo 2,57 eura.