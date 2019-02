Trnava predstavilo turistom svoju zlatú éru

Medzi účastníkmi boli aj mnohí mladší i starší Trnavčania. Viacerí potvrdili, že takéto prehliadky im poskytujú často nové pohľady na mesto, v ktorom žijú.

Trnava 23. februára (TASR) – Skvosty gotickej a barokovej architektúry si pozreli v sobotu v Trnave záujemcovia počas komentovaných prehliadok prvého slobodného kráľovského mesta na území Slovenska.



Vyše sto Trnavčanov i návštevníkov z iných regiónov mohlo absolvovať dve bezplatné prehliadky v historickom centre Trnavy v rámci Svetového dňa sprievodcov. Stredovekým mestom ich previedol Slavomír Dzvoník a obdobím baroka Peter Wagner.



"Vybrali sme tieto historické obdobia z dôvodu, že patrili k najvýznamnejším v dejinách Trnavy," povedal pre TASR Dzvoník. V stredoveku bola Trnava podľa jeho slov veľké a prosperujúce mesto, miesto stretnutí mnohých kráľov, v období baroka zase sídlom arcidiecézy a Trnavskej univerzity. "To bolo druhé zlaté obdobie Trnavy," uviedol. Prehliadky načasovali tak, aby tí, ktorí chceli, mohli stihnúť prejsť obe trasy.



Na gotickej trase si prezreli západné krídlo radnice, námestie a baziliku, pomenované po sv. Mikulášovi, kostnicu a stredoveké tehlové hradby Trnavy, jedinečné svojho druhu v strednej Európe. Baroková Trnava viedla z hlavného námestia do kostolov sv. Jakuba a sv. Anny, postavených v tomto stavebnom slohu a popri komplexe budov bývalej Trnavskej univerzity do prvého barokového kostola na Slovensku, súčasnej Katedrály sv. Jána Krstiteľa.



Všetky tieto historické unikáty patria k turistickým lákadlám Trnavy. Ujsť si ich nenechala ani Anna z Bratislavy, ktorú história mesta zaujala a rozhodla sa pricestovať na podujatie, ktoré pripravila Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism. Medzi účastníkmi boli aj mnohí mladší i starší Trnavčania. Viacerí potvrdili, že takéto prehliadky im poskytujú často nové pohľady na mesto, v ktorom žijú.