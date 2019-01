Svadobný minitrh v Trnave ukazuje najnovšie trendy v oblasti svadieb

Na svadobnom trhu sa návštevníci môžu dozvedieť napríklad o možnosti bezlepkových koláčikov.

Trnava 19. januára (TASR) – Svadobné inšpirácie a trendy priniesol v sobotu pre budúcich novomanželov prvý minitrh nápadov v Trnave s názvom "A bude svadba!" a podtitulom "Lebo nielen z punčáku je nevesta živá!". Kultúrne centrum Malý Berlín poskytlo priestor pre svadobné koláčiky rôznych foriem a chutí, obrúčky, fotografie a fotoalbumy, oznámenia, svadobné šaty a doplnky či kvetinovú výzdobu. Ponuka zaujala mladé páry zo širokého okolia.



"V našom regióne takáto akcia chýbala," konštatovala autorka myšlienky a organizátorka Petra Malovcová. Pre TASR uviedla, že trendom v tejto oblasti je "destinaton wedding" – vyberanie si na sobáš a svadbu také miesta, ktoré mladé páry niečím oslovia. "Neváhajú za nimi vycestovať, páčia sa im menej tradičné a odpozerané veci, chcú byť originálni a podľa toho sme pozvali aj dodávateľov," uviedla. Popri svadobnej ponuke zaradili do programu, ktorý sa končí po 19. hodine, aj dve hudobné vystúpenia, ukážku tradičného folklórneho čepčenia nevesty a módnu prehliadku.



Na ponuku sa prišli do Trnavy pozrieť aj Zuzana zo Žiaru nad Hronom a Dušan z Hrnčiaroviec nad Parnou, ktorí budú mať svadobný deň v septembri v Dolnej Strede. "Hľadáme inšpirácie na výzdobu, obzeráme sa po fotografovi a tiež koláčikoch. Uprednostňujeme skôr prírodný štýl," povedali pre TASR. Takúto možnosť ponúka firma Jany z Trnavy, ktorá na minitrh vyzdobila svadobný stôl bez bieleho obrusa listmi a kvetmi. "V poslednom čase ľudí oslovuje jednoduchosť, vidíme príklon k severskému štýlu," konštatovala.



S ponukou pre svadobčanov, ktorí trpia rôznymi alergiami, prišla Bibiana zo Serede. "Sú to bezlepkové koláčiky," povedala. V pečení sa vracia k osvedčeným receptom, ktoré inovuje. Najžiadanejším zákuskom na svadbách je podľa nej aj tak klasický punčový rez. Bratislavčanka Nikol zasa vyrába darčeky pre svadobných hostí, ktoré sa na Slovensku udomácňujú ako súčasť svadby. Magnetky v tvare štipca a s podobou mladomanželov môžu pekný deň pripomínať u nich doma aj dlho po svadbe.