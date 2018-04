Trnavská univerzita ocenila najlepšie eseje gymnazistov

Jej vyhlasovateľmi sú Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) a občianske združenie (OZ) Schola Philosophica. V stredu vyhlásili jej víťazov.

Trnava 18. apríla (TASR) – Téme To, čo nás ženie dopredu, sú predstavy bol venovaný 5. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu filozofickú esej pre študentov gymnázií. Jej vyhlasovateľmi sú Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) a občianske združenie (OZ) Schola Philosophica. V stredu vyhlásili jej víťazov.



"Odborná porota udelila dve prvé, jedno druhé a dve tretie miesta," informoval za organizátorov z TU Andrej Démuth. Najlepšie bola ohodnotená esej Márie Demkovej z Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach s názvom Viete si predstaviť... a esej Romana Pikulíka z Arcibiskupského gymnázia biskupa Pavla Jantauscha v Trnave Role of Imaginings in Our Lives.



Na druhom mieste sa umiestnil Andrej Jurga z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch s esejou Kreativita, jedinečná ľudská vlastnosť. Tretie miesto patrí Kláre Ligačovej a Jánovi Pastorekovi v Gymnázia v Turzovke za esej Ako ľudia sa stále o niečo usilujeme a Samuelovi Havranovi zo Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ceste v Bratislave za esej Esencia, hnací motor.



Porota podľa Démutha hodnotila odbornú, obsahovú i jazykovú úroveň esejí. Hodnotenie zohľadňovalo aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku, argumentačné postupy a jazykový prejav účastníkov. "S radosťou konštatujeme, že množstvo a kvalita prihlásených prác sa z roka na rok zvyšujú, čo dokumentuje záujem mladých ľudí o kreatívne i kritické písanie," uviedol. Výhercovia získali knihy OZ a tiež možnosť zúčastniť sa na týždňovej stáži na katedre filozofie.