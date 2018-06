V trnavskej galérii čaká na deti Pirátske leto

Jeho ambíciou je efektívne saturovať voľný čas detí počas prázdnin.

Trnava 29. júna (TASR) - Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu Art laboratórium letné tvorivé dielne pre prázdninujúce deti a mládež pod názvom Pirátske leto v galérii. Ambíciou je efektívne saturovať ich voľný čas počas prázdnin.



"V jednotlivých etapách ide o prípravu tvorivých výtvarných a vzdelávacích programov adekvátnych k zadanej téme v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity," informovala hovorkyňa GJK Zuzana Dohnalová.



Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry budú od 3. do 27. júla vždy v utorok až piatok od 9.30 hodiny. V prípade priaznivého počasia budú deti tvoriť na nádvorí Kopplovej vily, v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch klUbu 3. Na podujatie nie je potrebné sa vopred prihlasovať, denné vstupné sú dve eurá.



"Počas tvorivých dielní sa zoznámia s obdobím pirátov, lodí a námorných bitiek. Spoločnými silami sa vydáme na dobrodružstvo a odhalíme tajomstvá, ako sa vyrábajú meče, lode a iné tajné zbrane strašných pirátov," dodala Dohnalová.



V týždni od 3. júla s témou Dobrodružstvo v džungli sa piráti stratia v džungli. Spoznajú exotické cicavce, vtáctvo, hmyz a iné príšery, ktoré poslúžia ako motív k výrobe fantazijných zvierat z recyklovaných materiálov. V nasledujúcom týždni od 10. júla bude v pozornosti historický odev. "Spolu sa prejdeme cestou do rozprávky, kde na nás čakajú dvorné dámy, šľachtici, kráľovský dvor a samozrejme nesmú chýbať naši piráti, ktorí to všetko okorenia. Predvedú nám, čo sa v ich dobe nosilo, aké šaty, šperky a my sa pokúsime vyrobiť si historický odev," uviedla hovorkyňa GJK. Tretia v poradí od 17. júla je Stratená obrazáreň, ktorú sa pokúsia deti obnoviť. A na záver čaká od 27. júla Vernisáž, rozlúčka s pirátskym letom a literárno-hudobným workshopom Petra Adamova.