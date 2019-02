V Trnave sa začína oprava Mikovíniho ulice, vodičov čakajú obmedzenia

Ak proces prác nespomalia mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, rekonštrukcia úseku má byť hotová do konca mája.

Trnava 1. februára (TASR) - Druhá časť rekonštrukcie Mikovíniho ulice v Trnave, ktorá je hlavnou tepnou v priemyselnej zóne mesta zo stany od diaľnice D1, sa začne v pondelok (4. 2.). Jej súčasťou je obnova mosta ponad Trnávku. Ak proces prác nespomalia mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, rekonštrukcia úseku má byť hotová do konca mája. Cena stavby je vyčíslená na 1,064 milióna eur, financovaná je z úveru, ktorý si na tento účel zobrala trnavská radnica. Obnova by mala prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie v uvedenej lokalite.



S rekonštrukciou súvisia dopravné obmedzenia. "Mikovíniho ulica slúži najmä pre transport kamiónovej prepravy. Doprava z nej bude od 4. februára presmerovaná prenosným dopravným značením na obchádzkové trasy, najmä na Zelenečskú ulicu, kde očakávame enormné zaťaženie," informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



Dodala, že polícia je pripravená situáciu riešiť v kritických bodoch dopravnými hliadkami, ktoré budú usmerňovať a riadiť dopravu. "Vodičov žiadame, aby sa na dopravné obmedzenia s predstihom pripravili a prepravu autom si plánovali tak, aby ich to čo najmenej obmedzovalo v bežnom život," uviedla Linkešová.



Tretia etapa obnovy Mikovíniho ulice po jej napojenie na Nitriansku cestu sa podľa informácií mesta uskutoční po ukončení majetkovo-právneho vyrovnania s vlastníkmi pozemkov.