Trnavské divadlo má nového umeleckého šéfa Juraja Bielika

Trnava 1. októbra (TASR) – Nový umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave Juraj Bielik predstavil zámery pre aktuálnu divadelnú sezónu. V jej prvej časti nadviaže umelecký súbor na pripravený plán predchádzajúcim vedením, no v druhej prinesie aj nový formát. Divadelníci pôjdu za divákmi do škôl.



Najbližšou premiérou bude Neprebudený. Zdramatizovanú poviedku Martina Kukučína študuje s hercami divadla režisér Peter Pálik, dramaturgiu má a hudbu skomponoval Martin Geišberg. Inscenáciu Trnavčania pripravili k 90 rokom od smrti spisovateľa. "Sezónu sme zostavili vyvážene z titulov slovenskej i svetovej klasiky," uviedol Bielik, ktorý doteraz pôsobil v DJP ako režisér a má za sebou početnú spoluprácu tiež s inými slovenskými divadlami.



Na 1. decembra je naplánovaná premiéra Kopanec nemeckých autorov Gesine Schmidta a Andreasa Veiela. Mapuje skutočný príbeh, keď v roku 2002 zavraždili traja 17-roční chlapci svojho rovesníka. Bielik sa ujal réžie u nasledujúcich dvoch titulov, v polovici februára to bude komédia so zatiaľ pracovným názvom Príliš drahá zábava od francúzskeho filmára a divadelníka Francisa Vebera. "Podľa jeho scenárov vznikli slávne francúzske komédie ako Veľký blondín s čiernou topánkou či Muž z Acapulca," dodal umelecký šéf DJP. V závere divadelnej sezóny 2018/2019 by trnavskí diváci mali ešte vidieť Protokol amerického dramatika Tracy Lettsa. Na Slovensku je známy najmä hrou Blízko od seba.



Divadlo v Trnave sa podľa slov novej riaditeľky Zuzany Šajgalíkovej otvára aj novým divadelným formátom zameraným na prácu s cieľovou skupinou mladých ľudí - stredoškolákov. "V druhom dramaturgickom pláne pripravujeme komorný divadelno-vzdelávací projekt, určený pre uvádzanie priamo v školských triedach alebo iných priestoroch škôl. Prvým v poradí bude príbeh ľudí, zápasiacich s onkologickým ochorením," povedala Šajgalíková. Tento zámer priblíženia sa divákom podľa umeleckého riaditeľa herci prijali pozitívne, a 'sú tiež zvedaví'. Mladí ľudia by mali cez projekt vnímať, ako divadlo dokáže rozšíriť obzory, ako dokáže naučiť samostatne myslieť, tiež otvoriť školské učivo prístupnejšou formou. "Je to kultivácia rozvíjajúcej sa osobnosti mladého človeka. Ak s ním nebudeme pracovať, prídeme postupne o diváka," konštatovala Šajgalíková.



Bielik povedal, že DJP má záujem oslovovať na spoluprácu aj iných režisérov. "Takých, čo majú čo povedať a našou ambíciou je, aby patrili medzi najvýraznejšie režisérske osobnosti. Každý z nich dokáže obohatiť svojím prístupom náš súbor," dodal. Medzi také osobnosti patria okrem iných aj trnavskí rodáci Dodo Gombár či Jakub Nvota, ale i Kamil Žiška, ktorých by divadlo rado v budúcnosti oslovilo. Ambíciou riaditeľky je trnavské divadlo pevne zakotviť na divadelnej mape Slovenska a neskôr v dlhodobejšom horizonte získať i medzinárodné renomé.