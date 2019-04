Trnavské divadlo uvádza v premiére koncentrát Shakespearových diel

Hra Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút je komédia, ktorá žne úspechy po celom svete.

Trnava 26. apríla (TASR) – V réžii Martina Čičváka uvádza v piatok trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) premiéru hry Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút. Úlohy štyroch hercov Zredukovanej shakespearovskej spoločnosti zveril Tomášovi Vravníkovi, Martinovi Kochanovi, Braňovi Mosnému a Martinovi Križanovi. Režisér do tvorivého dialógu prizval aj svojho dlhoročného spolupracovníka, hudobníka a komika Sávu Popoviča, ktorý v tomto divadle začínal ako herec a teraz sa doň vracia ako asistent réžie a autor hudby.



Hra Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút je komédia, ktorá žne úspechy po celom svete. Podľa dramaturgičky DJP Lucie Mihálovej bola vytvorená pre najväčšie svetové komediálne scény – newyorský Broadway a londýnsky West End. "Zredukovaná shakespearovská spoločnosť v nej predvedie skrátené, no nesmierne výstižné verzie všetkých 39 Shakespearových hier. Inscenácia je vtipný koncentrát tragédií, komédií, historických hier a romancí najznámejšieho svetového dramatika všetkých čias,“ uviedla.



Režisér Čičvák prispôsobil text hercom trnavskému súboru. "Využil jednotlivé schopnosti a silné stránky každého z nich, čo zaručuje pestré a zároveň vyvážené herecké výkony. Celú inscenáciu sprevádza bezhraničná fantázia, hravosť, množstvo narážok na súčasnú popkultúru a aktuálne spoločenské témy, ktoré sú však hlboko zakorenené v Shakespearovom diele," doplnila.



Režisér a dramatik Martin Čičvák pôsobí ako interný režisér v Činohernom klube v Prahe, pravidelne hosťuje v Národnom divadle v Brne, v Divadle na Vinohradech a v bratislavskom Divadle Aréna. Má za sebou úspešné inscenácie v Česku, na Slovensku aj v Maďarsku. Jeho hry inscenovali okrem Slovenska a Česka aj divadlá vo Veľkej Británii, Holandsku, Lotyšsku, Maďarsku, Poľsku a najnovšie jeho hru Urna na prázdnom javisku uvádzajú v Alchemical Theatre v New Yorku.