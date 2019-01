Trnavské divadlo vyhlásilo anketu Čierny orol o najlepšiu inscenáciu

Hlasovanie trvá do 15. marca. Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o divadelné ceny.

Trnava 22. januára (TASR) - Divadlo Jána Palárika vyhlásilo prvý ročník diváckej ankety s názvom Čierny orol. Diváci môžu hlasovať v štyroch kategóriách. Kategória Divadelný zážitok zahŕňa všetky divadelné inscenácie, ktoré mali možnosť diváci vidieť počas roka 2018, ďalej sa bude súťažiť v kategóriách ženský a mužský herecký výkon. Poslednou kategóriou je Divadelné podujatie roka, v ktorej môžu diváci hlasovať za akcie roku 2018, ako boli Deň otvorených dverí, Noc divadiel, Divadelný Silvester a podobne.



"Okrem týchto štyroch diváckych ocenení sú do ankety zaradené aj špeciálne ocenenia, ktoré udeľujú vybrané poroty. Študentskú cenu udelí porota zostavená zo študentov vysokých a stredných škôl v Trnave. Cenu médií udelia novinári a reportéri z oblastných novín, časopisov a televízie. Cena predsedu TTSK bude za výnimočný počin," informovala PR divadla Lucia Turňová.



Hlasovanie trvá do 15. marca. Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o divadelné ceny. Vyhlásenie výsledkov ankety a výhercov žrebovania sa uskutoční počas slávnostného galaprogramu 23. marca, pri príležitosti Svetového dňa divadla. Diváci môžu hlasovať prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré nájdu vo foyeri divadla pred predstavením, alebo kedykoľvek v pokladnici a aj cez online dotazník dostupný na https://bit.ly/2VZsn3o.



Cena diváckej ankety dostala názov Čierny orol. Divadlo sa ňou hlási k svojim koreňom a tradícii. Terajšia budova divadla totiž vznikla pred 188 rokmi prestavbou hostinca, ktorý sa volal práve Čierny orol. Nadviazalo ňou na vlaňajší nultý ročník ankety PORTTÁL, ktorý umožňoval hlasovať za inscenácie a herecké výkony, ktoré vznikli v uplynulej divadelnej sezóne. "Keď sme minulý rok spustili skúšobný nultý ročník ankety, prekvapilo nás, s akými pozitívnymi reakciami sa tento nápad stretol. Teraz sme anketu inovovali a vylepšili. Veríme, že sa dočkáme ešte lepšej odozvy," doplnila dramaturgička divadla Lucia Mihálová.