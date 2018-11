Trnavské eurobankovky budú s mestskou vežou a nulovou hodnotou

Eurobankovky v takejto podobe začali používať ako turistický suvenír v roku 2015 vo Francúzsku, odvtedy sa táto novinka rozšírila do celej Európy.

Trnava 7. novembra (TASR) – Eurobankovky s motívom tohtoročného 780. výročia udelenia kráľovských výsad mestu si bude možné od 16. novembra zaobstarať v Trnave. Budú identické s platnými bankovkami, budú však mať nulovú nominálnu hodnotu. Ich hlavným motívom je dominanta Trnavy – mestská veža.



"Bankovky sú vyrobené na plnohodnotnom bavlnenom bankovom papieri, vrátane ochranných prvkov," informovala za Regionálnu agentúru cestovného ruchu Trnava Tourism Petra Bačová. Eurobankovky v takejto podobe začali používať ako turistický suvenír v roku 2015 vo Francúzsku, odvtedy sa táto novinka rozšírila do celej Európy. "Vďaka mestu Trnava bude čoskoro aj na Slovensku, nielen pre zberateľov, ale aj návštevníkov mesta či turistov," dodala.



Eurobankovky sa budú predávať v mestskej veži – turistickom informačnom centre. Podľa Bačovej k dispozícii bude zhruba 8000 z celkového počtu 10.000 vytlačených kusov, ktoré sa budú predávať za 3 eurá. "Maximálny počet bankoviek, ktoré si môže kúpiť jeden záujemca, je 15 kusov. Pri kúpe bankovky získa zároveň zľavnené vstupné do mestskej veže," uviedla Bačová. Zostávajúce kusy sa budú predávať v nasledujúcom období.



Od piatka 16. novembra do nedele 18. novembra bude informačné centrum otvorené v predĺžených otváracích hodinách aj pri príležitosti pripomienky výročia Nežnej revolúcie. V Trnave je na 17. novembra pripravený bohatý program na Trojičnom námestí, Divadle Jána Palárika a v centre Nádvorie.