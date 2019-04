Trnavskí študenti sa môžu zapojiť do vedomostnej súťaže o Štefánikovi

Univerzitná knižnica UCM vyhlasuje vedomostné súťaže už niekoľko rokov.

Trnava 19. apríla (TASR) – Ešte niekoľko dní majú študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave, ale aj ďalších vysokých a stredných škôl možnosť zapojiť sa do vedomostnej súťaže, ktorú Univerzitná knižnica UCM vyhlásila k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. V jej závere sa účastníci stretnú so spisovateľom Jozefom Banášom pri prezentácii diela Prebijem sa! Štefánik.



Knižnica vyhlasuje vedomostné súťaže už niekoľko rokov a ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Darina Kráľová, každý ročník je venovaný najdôležitejším historickým medzníkom daného obdobia. "V tomto roku sme zaradili do súťaže desať otázok, týkajúcich s života a odkazu M. R. Štefánika. Zatiaľ máme odozvu dobrú, uvidíme, čo urobia ešte posledné dni," uviedla. Odpovede na otázky, ktoré sú zverejnené aj na webovej stránke UCM, možno zasielať do 25. apríla. Losovanie výhercov cien bude v pondelok 29. apríla priestoroch knižnice. Hlavnou cenou bude prezentovaná kniha Prebijem sa! Štefánik, ďalšie venovala UCM.