Trnavský kraj hľadá nových riaditeľov škôl a kultúrnych inštitúcií

TTSK odvolal začiatkom februára všetkých riaditeľov múzeí, galérií, osvetových stredísk, knižníc a domovov sociálnych služieb.

Trnava 25. februára (TASR) – Na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je aktuálne vyhlásených 34 výberových konaní na obsadenie riaditeľských miest organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. TTSK hľadá nové vedenia sociálnych a kultúrnych inštitúcií a najnovšie aj riaditeľov stredných škôl.



TTSK odvolal začiatkom februára všetkých riaditeľov múzeí, galérií, osvetových stredísk, knižníc a domovov sociálnych služieb. Po novom im dá rovnaké podmienky na výkon funkcií, ako majú riaditelia škôl – päťročné funkčné obdobie. Po jeho uplynutí budú v prípade záujmu svoje funkcie obhajovať odpočtom urobeného a plánmi do nasledujúcich rokov. Výberové konania sa týkajú okrem iných hvezdárne a planetária v Hlohovci, Živnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, Záhorskej galérie v Senici, Balneologického múzea Alexandra Wintera v Piešťanoch či Západoslovenského múzea v Trnave. Súčasní riaditelia majú možnosť sa do výberových konaní prihlásiť, ich koncepcie rozvoja inštitúcií bude posudzovať porota nezávislých odborníkov i zástupcov TTSK. Termín podania prihlášok je pre všetkých do 13. marca, podmienky sú zverejnené na www.trnava-vuc.sk/sk/vyberove-konania/.



Kraj v závere uplynulého týždňa vyhlásil výberové konania na obsadenie riaditeľských miest ôsmich gymnázií v Galante, Piešťanoch, Šamoríne, Senici, Skalici, Trnave, Dunajskej Strede a v Seredi. Všetkým súčasným riaditeľom sa skončilo po piatich rokoch funkčné obdobie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18. marca. Rovnako môžu urobiť aj tí, ktorí majú ambície viesť obchodné akadémie v Hlohovci a v Senici, Strednú odbornú školu rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, stredné zdravotnícke školy v Trnave, v Skalici a v Dunajskej Strede či priemyselné školy v Trnave či v Piešťanoch.