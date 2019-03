Trnavský kraj podporí mladých pri účasti na verejných politikách

Kraj prispeje k realizácii projektu rôznymi formami podpory, ako napríklad bezodplatným poskytnutím priestorov, podpory krajskej vedeckej čajovni a krajských kôl Olympiády ľudských práv.

Trnava 7. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) podpísal memorandum o spolupráci s občianskymi združeniami Academia Istropolitana Nova, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku a OLYMP-om združených do Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. TASR o tom informoval Jaroslav Vacek z odboru komunikácie z TTSK.



Cieľom spolupráce je zvyšovať záujem o ľudské práva, uplatňovanie demokratických princípov v praxi, ako aj zvyšovanie predpokladov mladých ľudí na to, aby mohli byť úspešní pri tvorbe politík. "V rámci krajskej vedeckej čajovne alebo Olympiády ľudských práv chceme diskutovať so študentmi o tom, aké je dôležité ich zapájanie sa do samotnej tvorby verejných politík, a to tak na miestnej, regionálnej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni," uviedol Viktor Maroši z TTSK.



Kraj prispeje k realizácii projektu rôznymi formami podpory, ako napríklad bezodplatným poskytnutím priestorov, podpory krajskej vedeckej čajovni a krajských kôl Olympiády ľudských práv. "Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a realizovaného v rokoch 2018 – 2020," doplnil Vacek.