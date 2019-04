Trnavský kraj sa chce odvolať voči rozsudku o odmenách na letisku

Bývalý manažment letiska zanechal spoločnosť s celkovým dlhom 2,3 milióna eur a v súčasnosti si niektorí jeho členovia súdnou cestou vymáhajú za toto svoje pôsobenie finančné odmeny.

Trnava/Piešťany 4. apríla (TASR) – Okresný súd (OS) v Piešťanoch v stredu 3. apríla rozsudkom rozhodol v neprospech Letiska Piešťany, a. s., a tak má bývalému členovi predstavenstva spoločnosti Vladimírovi Krátkemu vyplatiť odmeny vo výške viac ako 38.000 eur a úroky z omeškania. Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je väčšinovým vlastníkom letiskovej spoločnosti, uviedol v stanovisku, že bude ďalej brániť majetok letiska pred vyplatením "nemorálnych odmien a zlatých padákov". Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.



"Aj napriek faktu, že súd uznal Krátkemu tento nárok, TTSK stále trvá na tom, že vyplatenie odmien ľuďom, ktorí priviedli letisko na pokraj zániku, je nehorázne a nemorálne, a jednoznačne v rozpore s verejným záujmom," uvádza sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaný predseda TTSK Jozef Viskupič.



Bývalý manažment letiska zanechal spoločnosť, ako sa ďalej uvádza, s celkovým dlhom 2,3 milióna eur a v súčasnosti si niektorí jeho členovia súdnou cestou vymáhajú za toto svoje pôsobenie finančné odmeny. "Dokonca v jednom prípade si dotknutá osoba žiada s úrokmi z omeškania až 51.000 eur, a to len za jednu účasť na rokovaní predstavenstva spoločnosti," uviedol Viskupič.



TTSK podnikne podľa neho všetky potrebné kroky na to, aby ochránil finančné prostriedky daňových poplatníkov. Vedenie TTSK momentálne zvažuje ďalšie právne kroky a po dohode s vedením Letiska Piešťany sa voči tomuto rozhodnutiu odvolá.



Vladimír Krátky, súčasný hlavný kontrolór mesta Trnava, bol ako člen predstavenstva na 22 zasadnutiach, jedna jeho účasť teda vychádza v priemere na 1700 eur. "Aj s úrokmi a ďalšími poplatkami to má vyjsť takmer na 2300 eur za jednu jeho 'audienciu'. Nie je jasné, čo vlastne za tie obrovské peniaze robil, keďže letisku nijako nepomohol, naopak, letisko smerovalo k totálnemu úpadku," konštatoval predseda TTSK.



Celková výška nevyplatených odmien bývalým členom vedenia letiska aj s úrokmi z omeškania prekračuje sumu pol milióna eur. Finančné záväzky bývalých členov orgánov letiskovej spoločnosti uznal podpisom ešte bývalý predseda TTSK Tibor Mikuš. Práve toto uznanie záväzku je jedným z dôvodov, na základe ktorých si bývalí členovia orgánov letiska nárokujú na súde ich vyplatenie. "V tomto kontexte treba upozorniť na to, že aktuálni členovia tých istých orgánov pracujú bez nároku na odmenu a výsledkom ich práce v kontraste so žalujúcimi je, že letisko sa konsoliduje, intenzívne sa pracuje na jeho rozvoji, čoho dôkazom je organizácia Festivalu letectva či historicky prvých charterových letov z Piešťan do Turecka a Egypta," uvádza sa v stanovisku.