Trnavský objektív hľadá už 49 rokov nové talenty

Na posúdenie odbornej porote zaslali spolu 361 fotografií a šesť multimediálnych prezentácií, z nich najlepších 260 je od štvrtka vystavených v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Trnava 21. marca (TASR) - Do 49. ročníka súťaže Trnavský objektív sa v roku 2019 prihlásilo 39 autorov, zastupujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Na posúdenie odbornej porote zaslali spolu 361 fotografií a šesť multimediálnych prezentácií, z nich najlepších 260 je od štvrtka vystavených v Západoslovenskom múzeu v Trnave.



Trnavský objektív je najväčšia a najstaršia súťaž svojho druhu v regióne, pripravuje ju Trnavské osvetové stredisko (TOS) s cieľom poskytovať neprofesionálnym fotografom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu v regionálnom kontexte, a tiež vyhľadáva nové talenty. Informovala o tom Milada Kotlebová z TOS. Tohtoročné prihlásené práce hodnotila porota umeleckých fotografov v zložení Pavel Pecha, Rudolf Lendel a Roman Pavlovič.



V kategórii dospelých v čiernobielej fotografii udelila tri ceny bez určenia poradia Veronike Bahnovej zo Smoleníc za Variácie na lietanie, Karolovi Belasovi z Piešťan za fotografie s tematikou vody a Vladimírovi Chrenkovi za fotografie, inšpirované cirkusom.



Vo farebnej fotografii bodovala Veronika Bahnová s Paralelným a Modrým svetom, na druhom mieste skončil Roman Tibenský z Piešťan s Chodníkovým blues a tretí bol Viliam Procházka z Trnavy-Modranky s Čajkami. V kategórii multimediálnej prezentácie fotografií ocenili Karola Belasa za Fotobásničky a Milana Marôneka za Štefánikov kraj.



V skupine začínajúcich fotografov do 16 rokov rezonovali mená Ley Pestún z Hrnčiaroviec nad Parnou a Sebastiana Roya, ktorí si podelili ocenenia vo farebnej i čiernobielej fotografii. V skupine autorov do 21 rokov ocenili iba autorov farebnej fotografie, Nikola Kunzová z Veľkého Orvišťa upútala Paralelnými svetmi a Viktória Suchánová z Trstína so súborom fotografií.



Ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO, v trnavskom múzeu ich bude možné vidieť do 5. mája.