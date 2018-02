Troch mužov, ktorí nezaplatili taxikárovi, obvinili zo zločinu lúpeže

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody tri až osem rokov.

Čadca 7. februára (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Čadci obvinil zo zločinu lúpeže mužov vo veku 22, 24 a 29 rokov, ktorí sa mali v sobotu (3.2.) odviezť s 32-ročným taxikárom z Čadce do Svrčinovca, kde mu mali odmietnuť zaplatiť. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva (KR) PZ v Žiline Radko Moravčík.



Doplnil, že po príchode do obce muži taxikárovi žiadne peniaze za odvoz nedali a pod hrozbou násilia mali od neho žiadať všetky jeho peniaze. "Vodičovi sa malo podariť z miesta odísť a vec oznámiť na políciu. Po oznámení skutku všetkých troch obvinených mužov zadržali, k zraneniu osôb a ani k žiadnej majetkovej škode nedošlo," uviedol krajský policajný hovorca.



Vyšetrovateľ PZ spracoval na všetkých troch mužov podnet na návrh na ich vzatie do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody tri roky až osem rokov, dodal Moravčík.