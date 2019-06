Trolejbusový deň v Košiciach ponúka návštevu trolejbusového cintorína

Aj keď pred štyrmi rokmi Košice trolejbusovú dopravu zastavili, nové vedenia mesta sa usiluje o ich návrat.

Košice 22. júna (TASR) – Košičania i návštevníci mesta sa môžu v sobotu previezť na trolejbuse. V rámci Košického trolejbusového dňa jazdia i historické električky, autobusy a železnička. Súčasťou programu je aj návšteva trolejbusového "cintorína". Podujatie pripravil Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) spolu s časopisom Československý dopravák.



Na akcii chcú organizátori predstaviť aj projekt známy ako Československý trolejbus. Ide o vozidlo, ktoré bolo opravené do retro prevedenia, vďaka čomu vyzerá presne tak, ako košické trolejbusy v roku 1993, keď začali v meste premávať. Na trolejbuse dobrovoľníci odpracovali celkovo 1200 hodín, najmladší člen opravy mal iba 15 rokov. Trolejbus po oprave darovali DPMK na používanie na ľubovoľne dlhé obdobie.



Aj keď pred štyrmi rokmi Košice trolejbusovú dopravu zastavili, nové vedenia mesta sa usiluje o ich návrat. K tomu je podľa organizátorov podujatia potrebné aj udržiavať a pravidelne využívať infraštruktúru trolejbusmi.



Návštevníci Košického trolejbusového dňa môžu navštíviť trolejbusový cintorín. Počas organizovaných prehliadok ich električky na dvoch špeciálnych linkách dovezú na vrakovisko košických trolejbusov, kde uvidia všetky vraky zrušeného dopravného prostriedku.



"Prezentovať vyradené vozidlá je veľmi netypické a neviem o prípade, kedy by sa iný dopravný podnik v Európe odhodlal k takémuto kroku. Vieme, že práve toto bude veľkým lákadlom celej akcie a sme radi, že sa nám podarilo presvedčiť aj DPMK, aby sa k takejto netradičnej prezentácii pripojil. Určite to chcelo veľkú dávku odvahy," uviedol autor programu a šéfredaktor časopisu Československý dopravák Libor Hinčica.



Najväčším lákadlom je podľa jeho slov možnosť znovu sa odviezť všetkými prevádzkyschopnými košickými trolejbusmi na linke 70. Trasa vedie z Námestia osloboditeľov na sídlisko Dargovských hrdinov. Do prevádzky sa dostali aj ďalšie netradičné električky a autobusy.



Pripravené sú napríklad jazdy štyrmi historickými autobusmi z bývalej vozovne trolejbusov na Detskú železničku, ktorá sa do akcie zapojila tiež. V Čermeli si môžu návštevníci vyskúšať úzkorozchodnú drezínu a ďalšiu techniku dráhy.



V sobotu v noci je pre návštevníkov pripravená 90-minútová nočná fotojazda s prvým košickým trolejbusom. Štart je naplánovaný na 22.00 h a kapacita je maximálne 150 osôb.