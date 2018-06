D. Trump: Stretnutie s V. Putinom by sa mohlo uskutočniť už v lete

Prezident USA zároveň zopakoval svoj návrh, aby bolo Rusko znovu prijaté do skupiny G7.

Washington 16. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok pripustil, že jeho schôdzka s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by sa mohla uskutočniť už v lete tohto roku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na otázku, či sa s Putinom plánuje stretnúť už v lete, Trump odpovedal, že "je to možné". Podľa agentúry RIA Novosti ani hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nevylúčil, že by sa samit Trump-Putin mohol konať v lete.



Trump sa vo svojom príhovore pred novinármi vyjadril aj k bývalému americkému prezidentovi Barackovi Obamovi a ukrajinsko-ruskému konfliktu. "Prezident Obama stratil Krym... Obama stratil Krym, pretože prezident Putin nerešpektoval prezidenta Obamu, nerešpektoval našu krajinu a nerešpektoval Ukrajinu," povedal Trump.



Podľa portálu Politico Trump zároveň zopakoval svoj návrh, aby bolo Rusko znovu prijaté do skupiny G7. "Je lepšie mať Rusko vnútri než vonku. Rovnako ako Severnú Kóreu a kohokoľvek iného...," vyhlásil Trump.