Tržby skupiny MSM Group dosiahli v minulom roku 100 miliónov eur

Trenčín 25. mája (TASR) – Skupina MSM Group dosiahla v minulom roku tržby na úrovni 100 miliónov eur. Zisk predstavoval asi 14 miliónov eur, na daniach odviedla skupina viac ako tri milióny eur. Počas piatkovej prezentácie špeciálnej techniky to povedal výkonný riaditeľ MSM Trenčín Michal Baláž.



„Podarilo sa nám rozšíriť portfólio od výroby munície, ktorá je určená aj pre krajiny NATO, cez pozemnú vojenskú pásovú a kolesovú techniku až po podpornú leteckú techniku. Naše produkty vyvážame do 30 krajín celého sveta. Kolesovú techniku staviame na platforme podvozkov Tatra. Máme kúpených množstvo zahraničných licencií, vďaka čomu sme schopní konkurovať aj západnej technike a byť úspešní v rámci celého sveta,“ skonštatoval Baláž.



Ako dodal, momentálne MSM Group exportuje 85 až 90 % svojej produkcie. Najväčšie percento vývozu tvorí munícia. „Veľmi zaujímavé za posledný rok sú mobilné navigačné veže, ktoré momentálne vyvážame do Indie. V tomto roku vyvezieme deväť veží, od budúceho roku máme opciu na ďalších 34 veží,“ doplnil riaditeľ.



Zaujímavým produktom je podľa neho vozidlo Titus 6x6 na podvozku Tatra. „Vozidlo vyrobené v spolupráci s francúzskou spoločnosťou Nexter, vyrába sa na Slovensku, a tiež v Českej republike. Používa ho francúzska polícia, momentálne ich je vo Francúzsku šesť,“ pripomenul Baláž.



Skupina MSM Group je schopná na Slovensku vyrábať bojové vozidlá pechoty, dekontaminačné vozidlá, samohybné húfnice a raketomety. V portfóliu má aj modernizáciu bojových vozidiel pechoty a tankov. „Zbraňové systémy na vozidlá je v bývalom Československu schopná vyrobiť iba spoločnosť ZŤS Špeciál. Následne celé vozidlo vrátane veže a kabíny sme schopní vyrobiť my,“ zdôraznil Baláž.