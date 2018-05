Trenčiansky kraj chce interné oddelenie prebudovať na JIS

Rekonštrukciou na JIS s navyšením počtom lôžok má prejsť interné oddelenie pre mužov v pavilóne C v bojnickej nemocnici.

Bojnice 25. mája (TASR) - Počet lôžok jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach sa má zvýšiť. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), pod ktorý zdravotnícke zariadenie patrí, to chce dosiahnuť prebudovaním interného oddelenia pre mužov na JIS.



Dodávateľa rekonštrukcie oddelenia už samosprávny kraj hľadá cez verejnú súťaž prostredníctvom externej firmy, vyplýva z oznámenia, ktoré zverejnil vo vestníku verejného obstarávania.



Rekonštrukciou na JIS s navyšením počtom lôžok má prejsť interné oddelenie pre mužov v pavilóne C. "Budova pôvodne nebola navrhnutá pre zdravotnícke účely, ale mala slúžiť ako slobodáreň pre zamestnancov," pripomenul kraj v oznámení.



Náklady na realizáciu investície odhadol TSK na 1.512.633 eur bez dane z pridanej hodnoty, lehotu na predkladanie ponúk určil do 8. júna. Pri výbere víťaza súťaže bude brať do úvahy z väčšej časti cenu a z menšej lehotu výstavby.