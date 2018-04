Samospráva chce zrekonštruovať cestný most ponad vážsky kanál v Ilave

Most je v zlom technickom stave, rekonštrukciou sa zvýši zaťažiteľnosť a predĺži životnosť.

Ilava 25. apríla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruuje za 390.000 eur starý cestný most na ceste II/507 ponad inundačný kanál rieky Váh. Most je v zlom technickom stave, rekonštrukciou sa zvýši zaťažiteľnosť a predĺži životnosť.



Podľa povereného riaditeľa Odboru dopravy Úradu TSK Radovana Hladkého vypracoval kraj ešte v roku 2016 projektovú dokumentáciu na jeho rekonštrukciu. Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie.



„Na oporách mosta bude vybudovaná nová železobetónová rímsa, staré zábradlie sa vymení za nové, zhotovia sa aj mostné uzávery či upravia betónové povrchy. Práce na vrchnej časti mosta a na cestnej komunikácii budú vykonávané za úplnej výluky dopravy. Počas rekonštrukcie budú môcť účastníci cestnej premávky využívať dočasnú obchádzkovú trasu,“ doplnil Hladký s tým, že pred začiatkom stavebných prác sa nad riekou vytvoria ochranné zariadenia, ktoré zabránia pádu vybúraného betónu do rieky.



Podľa ilavského primátora Štefana Daška je most pre obyvateľov mesta existenčnou otázkou, oceňuje krok TSK k jeho rekonštrukcii. Most by chceli zrekonštruovať ešte tento rok, termín realizácie prác závisí od priebehu verejného obstarávania.