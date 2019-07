Trenčiansky kraj má koncepciu enviromentálnej výchovy

V minulom roku spracovávali podobné dielo pre Bratislavský samosprávny kraj, ale tam sa týkalo iba jednej časti – siete centier.

Trenčín 9. júla (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj je prvým slovenským krajom, ktorý má krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030. Schválili ju poslanci Zastupiteľstva TSK.



Podľa vedúcej odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny Lamačkovej, koncepcia vznikla s participatívnym zapojením verejnej a štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora a občianskej verejnosti a s podporou Operačného programu Efektívna verejná správa. Systém envirovýchovy vznikal v horizonte rokov 2017 – 2019 a jeho súčasť tvorí aj akčný plán na roky 2019 – 2021.



„Netýka sa len našich organizácií, týka sa širokej verejnosti. Našou úlohou bude teraz zastrešiť implementáciu tejto koncepcie, pretože jej význam nie je v tom, že je napísaná, ale v tom, že sa uvedie do života,“ zdôraznila Lamačková.



Ako informoval predseda siete environmentálnych výchovných organizácií na Slovensku Špirála Richard Medal, koncepcia je prvou skutočne ucelenou na Slovensku. V minulom roku spracovávali podobné dielo pre Bratislavský samosprávny kraj, ale tam sa týkalo iba jednej časti – siete centier.



„V TSK sme problematiku poňali naozaj komplexne. Je to na základe dlhodobej práce Trenčianskeho kraja ako Zelenej župy. Koncepciu sme opreli o tri základné piliere – rozvoj infraštruktúry, ktorým bude vybudovanie krajského ekocentra, do roku 2030 počítame s vytvorením ďalších štyroch regionálnych centier."



!Druhým pilierom je systém vzdelávania pedagógov. A tretím pilierom bude informačná a materiálová podpora aktivít environmentálneho vzdelávania a osvety,“ priblížil Medal.



Ako dodal, základným cieľom koncepcie je zvýšenie ekogramotnosti obyvateľov a návštevníkov kraja. Environmentálne povedomie obyvateľov kraja je podľa neho v porovnaní so zahraničím priemerné až podpriemerné. V oblasti školstva a kultúry je vyslovene nedostatočné.



„Chceme systém postaviť kvalitatívne na vyššiu úroveň, ktorá prinesie zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov a zníženie ich ekologickej stopy,“ doplnil Medal s tým, že výsledkom by mal byť čistejší a zdravší kraj.