Technická univerzita v Košiciach si pripomenula Aurela Stodolu

Stodola bol univerzitný profesor, konštruktér, vynálezca a vedec svetového významu.

Košice 7. mája (TASR) - Osobnosť Aurela Stodolu si pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia pripomína v tomto akademickom roku Technická univerzita v Košiciach (TUKE). Vyvrcholením bola utorková slávnostná akadémia.



Deň osláv sa začal podujatím s názvom Piknik na TUKE, ktoré bolo prioritne zamerané na žiakov základných a stredných škôl. Oslavy Aurela Stodolu na TUKE sprevádzali aj živé sochy významných osobností.



Ako pre TASR za univerzitu uviedol Adrián Harčár, život a dielo slovenského vedca predstavil v rámci slávnostnej akadémie aj rektor TUKE Stanislav Kmeť, ktorý prečítal i niekoľko doposiaľ nepublikovaných riadkov korešpondencie, ktorú Stodola písal svojim rodičom počas jeho štúdií. Tridsaťsedemročné pôsobenie na švajčiarskej univerzite ETH Zürich priblížil rodák zo Slovenska dlhodobo žijúci vo Švajčiarsku Miroslav Šuvada.



Z rúk generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea (STM) Eugena Labaniča si prevzali Cenu Aurela Stodolu štyri akademické a kultúrne inštitúcie, a to za šírenie jeho osobného, vedeckého a morálneho odkazu pre budúce generácie. Okrem TUKE dostali ocenenie aj ETH Zürich, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Združenie Slovákov vo Švajčiarsku.



Záverom osláv boli popoludňajšie položenie venca k Stodolovej pamätnej tabuli pred budovou STM na Hlavnej ulici v Košiciach a následne prehliadka historickej expozície o tomto vedcovi.



Aurel Stodola sa narodil v Liptovskom Mikuláši. Bol univerzitný profesor, konštruktér, vynálezca a vedec svetového významu. V technickom svete sa preslávil v oblasti teórie automatickej regulácie a vo vedeckých základoch navrhovania a konštrukcie parných a spaľovacích turbín.



Harčár pripomenul, že Stodola bol absolventom Vyššej štátnej reálky v Košiciach, neskôr profesorom aj kolegom Alberta Einsteina, ktorý o ňom napísal: „Keď do rúk beriem pero, aby som napísal niekoľko slov o profesorovi Stodolovi, o majstrovi techniky, o jemnom, a pritom pevnom mužovi, cítim, že moje vyjadrovacie schopnosti sú príliš obmedzené, aby som sa k takému človeku zachoval tak, ako si to zasluhuje…“