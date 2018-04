Na osemročnom gymnáziu v Turčianskych Tepliciach neotvoria 1. ročník

Mesto je presvedčené, že ich gymnázium bolo poškodené metodikou výpočtu päťpercentného kvóra.

Turčianske Teplice 12. apríla (TASR)- Gymnázium Mikuláša Galandu, ktoré je súčasťou Spojenej školy v Turčianskych Tepliciach, prvý ročník v rámci osemročného štúdia v budúcom školskom roku neotvorí. Urobí tak na základe rozhodnutia Okresného úradu v Žiline. Mesto Turčianske Teplice ako zriaďovateľ školy sa však nevzdáva a chce aj ďalej bojovať za zachovanie gymnázia, informovala TASR vedúca kancelárie primátora mesta Viera Rusková.



Teplické gymnázium zasiahla novela školského zákona, podľa ktorej sa pri rozhodovaní o otvorení nového ročníka musí zohľadniť päťpercentná kvóta populačného ročníka piatakov v územnej pôsobnosti školy. Na základe nej nemôže škola prijať ani jedného žiaka. Mesto ako zriaďovateľ gymnázia sa ihneď proti rozhodnutiu okresného úradu odvolalo na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR. "Z ministerstva však opäť prišlo zamietavé stanovisko bez možnosti riadneho odvolania. Napriek tomu sme podali protest v rámci mimoodvolacieho konania. Osobne som to bol zaniesť na ministerstvo spolu s metodičkou pre školstvo Vierou Brhelovou a riaditeľom gymnázia Igorom Arvensisom," pripomenul primátor Igor Hus.



Ministerstvu zástupcovia podľa neho odovzdali aj petíciu občanov za zachovanie gymnázia, pod ktorú mesto vyzbieralo 1515 podpisov. "K nášmu protestu by mala zasadnúť rozkladová komisia ministerstva. Ale kedy, to presne nevieme. O podporu pri našich snahách sme požiadali aj predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Prisľúbil nám pomoc," doplnil.



Prihlášky na štúdium mali rodičia odovzdať do 10. apríla. "My sme však nechceli z rodičov, a hlavne z ich detí, robiť rukojemníkov neistoty, tak sme sa nakoniec rozhodli a prvý ročník gymnázia s osemročným štúdiom v školskom roku 2018/2019 neotvoríme. Takže terajšia 5.Z, ktorá fungovala v Horných Rakovciach, bude pokračovať aj v budúcom školskom roku ako 6.Z v priestoroch spojenej školy," dodal primátor.



Mesto je presvedčené, že ich gymnázium bolo poškodené metodikou výpočtu päťpercentného kvóra. Podľa informácií, ktoré sa podarilo zistiť riaditeľovi školy od jeho kolegov, iba v Žilinskom kraji počítali päťpercentnú populáciu žiakov v rámci okresu a nie z celej populácie kraja, ako to urobili inde na Slovensku. "Aj na Orave urobili výnimku a povolili dve gymnáziá, a to v Trstenej aj v Tvrdošíne, kde prekročili osempercentnú hranicu," povedal Arvensis.



MŠVVŠ SR v reakcii koncom marca uviedlo, že z rozhodnutia okresného úradu ani z odôvodnenia ministerky Martiny Lubyovej nemožno vyvodiť, že by okresný úrad nerešpektoval, že má pri určovaní počtu tried a počtu žiakov prvých ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom vypočítať päť percent z daného populačného ročníka celého kraja a že svoje nové prvostupňové rozhodnutie z 18. decembra 2017 odôvodnil výlučne na základe päťpercentného podielu z populačného ročníka v okrese Turčianske Teplice. Zo štatistiky okresného úradu podľa neho vyplýva, že päť percent zo stavu populácie žiakov piateho ročníka základných škôl v Žilinskom kraji tvorí 343 žiakov, z toho v okrese Turčianske Teplice ide o šesť detí. Rezort školstva tiež ďalej argumentoval, že nízke počty žiakov mala škola aj v minulých školských rokoch.



Samospráva zachovanie gymnázia odôvodňuje tým, že je historickým pokračovateľom jednej z prvých škôl tohto typu na Slovensku v Kláštore pod Znievom, záujem rodičov, ale aj žiakov o štúdium tiež podľa nej stúpa, pozitívom majú byť i výsledky monitoringu piatakov ako i výučba.



"Keďže sa v meste Turčianske Teplice množia požiadavky, názory a aktivity zástupcov rodičov niektorých žiakov a zamestnancov škôl súvisiace s ďalšou podobou Spojenej školy v Horných Rakovciach, primátor mesta ako zástupca zriaďovateľa škôl navrhol zriadenie komisie zloženú zo zástupcov škôl, rodičov, poslancov mesta. Táto komisia by navrhnúť celkovú koncepciu školstva v meste a predložiť riešenia, ktoré budú najviac zohľadňovať odborné názory učiteľov, priania rodičov a možnosti mesta," skonštatovala Rusková.



V súčasnosti navštevuje gymnázium 60 žiakov v štvorročnej a osemročnej forme štúdia.