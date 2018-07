Turčianske Teplice zabezpečia rekonštrukciu fasády umeleckej školy

Časť rezervy výnosu z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 76.760 eur, ktorú si mesto tvorilo v prípade neočakávaných výdavkov, použije na financovanie výdavkov škôl.

Turčianske Teplice 4. júla (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečí kompletnú rekonštrukciu fasády tamojšej základnej umeleckej školy (ZUŠ) aj so zateplením a výmenou okien. Výšku tejto investície spresnila v rámci šiestej zmeny rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní uplynulý týždeň schválili teplickí poslanci.



Časť rezervy výnosu z dane z príjmov fyzických osôb vo výške 76.760 eur, ktorú si mesto tvorilo v prípade neočakávaných výdavkov, použije na financovanie výdavkov škôl. Do rozpočtu zapojila radnica i sumu 2270 eur, ide o financie od rodičov určené na projekt lanovej pyramídy pre Základnú školu s materskou školou (ZŠ s MŠ) Žarnovická.



V rámci bežných výdavkov použije samospráva 11.000 eur na výmenu okien v ZŠ Žarnovická, kde za ďalších 16.300 eur zabezpečí i opravu strechy. Na vyriešenie krízovej finančnej situácie na gymnáziu do času, kedy mesto dostane vyrozumenie o dohodovacích konaniach, navýšilo rozpočet na originálne kompetencie o 35.000 eur.



V šiestej zmene rozpočtu radnica spresnila i výšku investícií do škôl. Sumu 27.871 eur použije na rekonštrukciu elektroinštalácie a bleskozvodov na MŠ Žarnovická, 9000 eur na rozšírenie kapacity sociálnych zariadení na MŠ Dolná Štubňa a 8214 eur na rozšírenie kapacity sociálnych zariadení a výdajne stravy v MŠ Školská. Ďalších 54.915 eur z pôvodne schváleného balíka určeného pre školy použije na rekonštrukciu fasády ZUŠ.



Investície bude mesto financovať jednak z rezervného fondu a úveru, ktorý si na tento účel vzalo. V rezervnom fonde má mesto sumu 626.344,39 eura. Na výdavkové finančné operácie, teda splácanie istín z úverov, použije sumu 184.658 eur a na financovanie kapitálových výdavkov v tomto roku 372.013 eur. Ďalších 69.673,39 eura ponechá v rezervnom fonde.



V poradí šiesta zmena rozpočtu počíta s navýšením príjmov a výdavkov o sumu 112.737 eur. Rozpočet je po zmene vyrovnaný, jeho celkové príjmy a výdavky dosahujú zhodne výšku 6.494.472 eur.