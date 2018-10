Poľského turistu v Tatrách zasiahli padajúce skaly, zasahoval vrtuľník

Po medzipristátí na Štrbskom Plese bol zranený transportovaný do popradskej nemocnice.

Vysoké Tatry 6. októbra (TASR) – Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) v sobotu predpoludním pomáhali poľskému turistovi, ktorého počas schádzania z Bystrej lávky vo Furkotskej doline z bližšie nezistených príčin zasiahli padajúce skaly.



Ako informuje HZS na svojej internetovej stránke, horskí záchranári sa aj napriek komplikovaným podmienkam spôsobenými silným vetrom rozhodli požiadať o súčinnosť leteckých záchranárov.



"Profesionálny záchranár HZS nastúpil na palubu vrtuľníka v Starom Smokovci a spoločne leteli do Furkotskej doliny. V blízkosti miesta bol pre komplikované poveternostné podmienky vyložený len horský záchranár, ktorého po ošetrení a nabalení zraneného evakuovali priamo z miesta pomocou palubného navijaku spolu so zraneným leteckí záchranári. Po medzipristátí na Štrbskom Plese bol zranený transportovaný do popradskej nemocnice," informuje HZS.