Turista padal v Tatrách 200 metov, utrpel poranenie hlavy

Pre zhoršujúce sa poveternostné podmienky sa musel vrtuľník vrátiť na základňu v Poprade bez pacienta

Vysoké Tatry 30. decembra (TASR) - Horskí a leteckí záchranári v sobotu popoludní pomáhali vo Vysokých Tatrách 49-ročnému slovenskému turistovi. Počas schádzania z Bystrej lávky sa pošmykol a pri páde dlhom približne 200 metrov utrpel poranenie hlavy v tvárovej oblasti.



O pomoc požiadal jeho syn. Leteckí záchranári vzali z heliportu v Starom Smokovci na palubu príslušníka Horskej záchrannej služby (HZS) a smerovali do Furkotskej doliny. "Následne bol z paluby k postihnutému spustený lekár Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) spolu s horským záchranárom. Pacientovi poskytli na mieste neodkladné lekárske ošetrenie," informuje HZS na svojej webovej stránke s tým, že pre zhoršujúce sa poveternostné podmienky sa musel vrtuľník vrátiť na základňu v Poprade bez pacienta.



Súčasne do Furkotskej doliny odišla pozemná skupina piatich záchranárov HZS zo Starého Smokovca pripravená na pozemný transport. Poveternostné podmienky sa tesne pred zotmením zlepšili, zraneného turistu tak nakoniec previezli letecky do popradskej nemocnice na ďalšie vyšetrenia.