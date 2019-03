Banskobystrické turistické regióny predstavili svoju identitu

Nová komunikačná identita Banskobystrického kraja vychádza z moderných trendov rozprávania príbehov a ich autenticity.

Banská Bystrica 8. marca (TASR) – Osem regiónov Banskobystrického kraja, ktoré uviedli svoju novú komunikačnú identitu počas ITF Slovakiatour 2019 v Bratislave, sa v uplynulých dňoch predstavilo aj partnerom v Banskej Bystrici. Regióny vystupujú pod značkou Za horami, za dolami. Celá komunikácia je v duchu rozprávačského umenia Pavla Dobšinského.



Jej cieľom je zaujímavou a štýlovou formou zvýšiť povedomie o turistických destináciách a regionálnych produktoch zo srdca Slovenska, a tým podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne.



"Zmena vnímania Banskobystrického kraja je pre náš kraj nesmierne dôležitá. Krásna príroda je často neobjavená, tradície a zvyky nepoznané. Inšpirujeme sa Rakúskom či Švajčiarskom, kde vedia využiť potenciál krajiny a zároveň ju chrániť a zveľaďovať. Už v mojom programe som zdôraznil dôležitosť podpory predaja tradičných regionálnych výrobkov a potravín, čo zvýši kvalitu života najmä na vidieku. Som rád, že komunikačná identita jednoduchou formou zvýrazňuje, čo máme a na čo môžeme byť v kraji hrdí," povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter.



Nová komunikačná identita Banskobystrického kraja vychádza z moderných trendov rozprávania príbehov (storytellingu) a ich autenticity. Ideovým motívom sa stalo rozprávačské umenie Pavla Dobšinského, ktorý pôsobil na Gemeri.



"Na víťaznom návrhu Za horami, za dolami spoločnosti Hellephant (dnes už Vacuumlabs) nás zaujala okrem vizuálnej stránky aj jeho hravosť, variabilita a dizajnérska inšpirácia výšivkou na detvianskom kroji. Jeho využitie vidíme najmä v stále obľúbenejšej digitálnej komunikácii," okomentovala víťazný návrh predsedníčka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrického kraja Iveta Niňajová.



"Chceme upozorniť na unikátnosť nášho kraja a vyzdvihnúť hlavné dôvody, prečo by mali turisti náš región navštíviť, to je spomalenie, návrat ku koreňom a dobrodružstvo v neporušenom prostredí," dodala.



Súčasťou novej komunikačnej identity sú aj príbehy 12 ambasádorov z konkrétnych turistických destinácií, ktorí predstavujú tradície a zvyky regiónu. Čipkárka zo Španej doliny, hrnčiar a gajdoš z Pohronia, kováč z Gemera, záchrancovia kultúrneho dedičstva Čiernohronskej železničky a Kalvárie v Banskej Štiavnici, krajinní fotografi, inšpirovaní prírodou, či farmári a výrobcovia regionálnych produktov (víno, med, syry) majú do regiónu prilákať viac turistov a podporiť rozvoj miestnej produkcie.



"Mňa osobne veľmi teší, že máme v kraji toľko inšpiratívnych ľudí, ktorí môžu byť svojou odhodlanosťou a zanietenosťou v neľahkých podmienkach vzorom pre ostatných Slovákov. Práve cez príbehy ambasádorov chceme inšpirovať mladých, aby sa na vidiek vrátili a našli krásu v tradičných zvykoch regiónu," vyzdvihol úlohu ambasádorov v novej komunikačnej identite predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK Ondrej Lunter.



"Od novej identity si sľubujeme zvýšenie rozoznateľnosti produktov cestovného ruchu Banskobystrického kraja, čím sa zúročia investované zdroje. Len za minulý rok predstavuje investícia BBSK do podpory rozvoja produktov a infraštruktúry cestovného ruchu milión eur. Na rok 2019 je minimálne v rovnakej výške," dodal.



Strategickým cieľom BBSK je do roku 2020 zvýšiť počet prenocovaní na území BBSK zo súčasných 1,7 milióna na 2,5 milióna.