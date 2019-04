Turisticko-informačná kancelária v Bojniciach stále nefunguje

Turisti môžu zatiaľ využívať služby kanceláriu, ktorá sa nachádza na Námestí slobody v Prievidzi.

Bojnice 7. apríla (TASR) - V Bojniciach už niekoľko mesiacov nefunguje tamojšia turisticko-informačná kancelária (TIK). Zatvorená zostala od novembra minulého roka po odchode vtedajšieho nájomníka. Mesto deklarovalo, že chce situáciu riešiť.



"V tejto chvíli my v Bojniciach turisticko-informačné centrum nemáme otvorené, nemáme ho aktívne, pretože tam skončila určitá spolupráca. Hľadá sa riešenie, ako TIK nastaviť, keďže hlavnú letnú sezónu máme pred dverami," spomenul predseda občianskeho združenia Naše Bojnice Emil Medera.



Bojnice podľa neho stále patria medzi najnavštevovanejšie miesta na Slovensku a práve TIK je veľmi dobrým bodom pre promovanie mesta, regiónu. "Ľudia hľadajú informácie, čo tu môžu robiť, kde sa môžu ubytovať. TIK je vlastne aj promovaním toho, aby sa k nám ľudia vrátili," ozrejmil.



Medera, ktorý je i členom komisie kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve v Bojniciach a pôsobí v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice, za organizáciu deklaroval, že táto chce byť nápomocná pri opätovnom otvorení TIK-u. "My sme aj ako komisia vypracovali materiál k diskusii, ako by turisticko-informačné centrum mohlo fungovať. Čiže je to potom ďalej na rokovaní alebo diskusii s poslancami, vedením mesta, ktorí by mohli vybrať nejaký model. Dovolím si povedať, že je už trochu neskoro. Posledné dva víkendy bolo teplo a Bojnice boli absolútne plné," dodal.



Samospráva Bojníc deklarovala, že má záujem riešiť TIK, ktorého súčasťou je i penzión, ešte pred letom. Témou sa bude zaoberať i na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude ešte v tomto mesiaci.



