Turistický vláčik v Nitre začne opäť premávať od začiatku apríla

Nitra 27. marca (TASR) – Od pondelka 1. apríla začne v Nitre opäť premávať turistický vláčik Arriva. Premávať bude denne až do jesene. Počas apríla, mája a októbra vyrazí na cestu každú hodinu od 12. do 16. hodiny, počas silnej sezóny bude jazdiť každú hodinu od 10. do 17. hodiny. Cez víkendy v mesiacoch jún až september posilní prevádzkovateľ frekvenciu spojov na Zobor, a to dvakrát denne o 10. a 14. hodine.



Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zmene názvu zastávky Zoborský kláštor na Zobor, aby okrem kláštora upriamilo pozornosť aj na ďalšie pamätihodnosti v okolí. Zmenou oproti minulému roku je aj vynechanie zastávky na Dobšinského ulici. „Z grafikonu turistického vláčika sme ju vynechali pre hustú premávku a namiesto nej pridáme zastávku Pod Zoborom,“ vysvetlil Juraj Kusy, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Nitra.



Novinkou pre turistov zo zahraničia je cestovný lístok s cudzojazyčným sprievodom a jednorazovými slúchadlami, ktorý si môžu záujemcovia kúpiť u vodiča. „Sprievodcovský výklad bude k dispozícii v anglickom a francúzskom jazyku, v priebehu sezóny plánujeme pridať aj maďarskú a nemeckú verziu. Návštevníci Nitry si budú môcť užiť jazdu, dozvedieť sa o tunajších pamiatkach prostredníctvom audionahrávky, pričom informácie dostanú priamo k tým pamätihodnostiam, okolo ktorých vláčik pôjde,“ povedal Kusy.



Od tohoročnej sezóny bude cestovný lístok na turistický vláčik na veľký Zoborský okruh platiť v deň zakúpenia aj na tie autobusové spoje mestskej hromadnej dopravy v Nitre, ktoré vedú zo Zobora do centra mesta. Okrem štandardných jazdných časov zostáva turistický vláčik k dispozícii školám, škôlkam, klubom dôchodcov a ďalším záujemcom, ktorí si môžu jazdu vláčikom objednať.