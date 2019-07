Deväť nedeľných cyklovýletov ponúka atraktívne trasy Liptova

Na výlety do Vlkolínca a do Kôprovej doliny je možné využiť aj elektrobiky.

Liptovský Mikuláš 1. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov spúšťa od prvej júlovej nedele deväť bezplatných nedeľných cyklovýletov so sprievodcom po atraktívnych trasách regiónu. TASR o tom informovala manažérka OOCR Región Liptov Katarína Šarafínová.



Doplnila, že na vybraných výletoch bude k dispozícii aj cyklobus s vozíkom na bicykle. "Trasy majú rôzne obťažnosti a na vybrané z nich je možné si výhodne požičať aj elektrobicykel," uviedla Šarafínová.



"Náš región ponúka až 800 kilometrov cyklotrás rôznych náročností. Stačí si len vybrať podľa chuti a fyzickej zdatnosti. Projekt Nedeľných cyklovýletov štartujeme 7. júla výletom do obľúbenej CykloKorytničky pri Ružomberku. Trasa je stredne náročná a zabezpečený bude aj bezplatný cyklobus, ktorý postupne zoberie zaregistrovaných ľudí z Liptovského Hrádku, Liptovského Mikuláša, Bešeňovej a Ružomberka. Trasa sa bude končiť v Korytnici s možnosťou osviežiť sa vodou, ktorá v bývalých kúpeľoch žala úspechy už v 19. storočí," povedala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.



Na výlety do Vlkolínca a do Kôprovej doliny je podľa Šarafínovej možné využiť aj elektrobiky. "Trasa do Kôprovej doliny je zároveň najmenej náročnou z ponuky deviatich výletov. Elektrobike je potrebné si rezervovať dopredu. Dve plánované trasy sú náročné, a to do Kvačianskej doliny a na Červenec. Stredne náročné cyklotrasy sú pripravené v lokalitách Veľký Šturec, Čierny Váh, Partizánska Ľupča, trasa okolo Turnianskej Magury a tiež Vlkolínec a CykloKorytnička," vysvetlila manažérka OOCR Región Liptov.



"Cyklista buď využije náš cyklobus s vozíkom, alebo na štart cyklovýletu príde vlastnou dopravou. Pri každom organizovanom výlete je k dispozícii sprievodca, ktorý pomáha, informuje turistov o Liptove, a najmä našej cyklotrase. Vďaka sprievodcom si cyklisti často trúfnu aj na trasy, ktoré by sami vôbec neabsolvovali. Na cyklovýlety a využitie cyklobusu s vozíkom na bicykle je potrebná registrácia. Záujem si cyklisti nahlasujú cez súkromnú správu na Facebooku cykloLiptov, cez telefónne číslo, ktoré je pridelené ku každému cyklovýletu na internetovej stránke www.visitliptov.sk, alebo mailom na cyklo@visitliptov.sk," uzavrel cyklokoordinátor OOCR Región Liptov Andrej Medla.



Projekt Nedeľné cyklovýlety organizuje s partnermi OOCR Región Liptov a na jeho realizáciu použije prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 3500 eur.