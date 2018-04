Dobrovoľníci vyčistili a pripravili Jelšavský hrad na letnú sezónu

Hrad vyčistili od náletových drevín, odstránili stromy padnuté počas veternej kalamity a upravili aj vyše 500 metrov prístupového chodníka od lesnej cesty až k hradnému bralu.

Jelšava 16. apríla (TASR) – Zlepšiť prístupnosť zrúcaniny stredovekého Jelšavského hradu v okrese Revúca a pripraviť ho na letnú turistickú sezónu bolo zámerom prác, ktoré na ňom v týchto dňoch realizovala skupina zhruba 60 dobrovoľníkov. Ako TASR informoval primátor Jelšavy Milan Kolesár, všetky práce vykonali pod dozorom pracovníka pamiatkového úradu.



"Hrad sme čistili od náletových drevín, odstraňovali stromy padnuté počas veternej kalamity a upravili sme aj vyše 500 metrov prístupového chodníka od lesnej cesty až k hradnému bralu. Vyznačili sme aj samotnú prístupovú cestu na hrad," priblížil primátor, podľa ktorého sa práve na zlé značenie minulý rok sťažovala dvojica turistov, ktorým sa na hrad nepodarilo dostať. "Teraz je to už v poriadku," dodal.



Medzi ďalšie realizované práce patrí podľa jeho slov vybudovanie mostíkov cez priekopy na cestičke okolo hradu, aby ho návštevníci v prípade záujmu mohli pohodlne celý obísť. "Nemohli sme ísť zatiaľ do nejakej zásadnejšej obnovy, keďže doteraz neboli realizované príslušné archeologické a ďalšie výskumy," doplnil Kolesár.



Približne polovica účastníkov bola zo Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja – Leustach. "Myšlienka vzájomnej spolupráce vznikla na základe historických spojitostí, nakoľko starý Jelšavský hrad bol rodovým hradom uhorského palatína Leustacha z Jelšavy a ten vlastnil aj hrad Hrušov pri Nitre," priblížil primátor s tým, že na brigáde sa zúčastnili nielen dospelí z tohto združenia, ale i deti vyšších ročníkov základných škôl.



"Je skutočne neuveriteľné, čo dokážu. S takouto prácou majú skúsenosti, cez víkendy totiž chodievajú na hrad Hrušov, ktorý obnovujú a udržiavajú," doplnil Kolesár. Ako pokračoval, keďže práce na Jelšavskom hrade je ešte dosť a ide o jednu z dôležitých turistických zaujímavostí Jelšavy, predbežne sa dohodli, že brigádu si zopakujú niekedy v auguste. "Je to pekné, fotogenické miesto, vhodné na výlet. Sú odtiaľ aj krásne výhľady na Jelšavu," zakončil.



Zvyšky múrov Jelšavského hradu, ktoré sa dodnes zachovali na úzkom hrebeni (477 metrov n. m.), približne 2,5 kilometra západne od Jelšavy, sú dnes jedným z mála dokladov o jeho existencii. Na základe skromných písomných zmienok je známe, že išlo o centrum Jelšavského panstva v období 14. a 15. storočia. Hoci sa prvá písomná zmienka o existencii Jelšavského hradu zachovala až z roku 1421, archeologický prieskum zvyškov hradu doložil počiatky jeho výstavby už v 30. rokoch 14. storočia.